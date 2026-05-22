Na jaren van kleine aanpassingen lijkt Apple groots uit te pakken. De iPhone 19 Pro krijgt mogelijk het meest opvallende design sinds jaren.

iPhone 19 Pro krijgt een nieuw design: dit wordt er anders

Apple werkt volgens geruchten aan een nieuw design voor de iPhone 19 Pro. En het klinkt alsof de iPhone eindelijk weer eens écht anders gaat worden. Vergeet de kleine veranderingen van de afgelopen jaren, want Apple heeft plannen om straks het scherm aan alle kanten door te laten lopen. Daarmee worden de randen van het toestel ook onderdeel van het display.

Maar er gaan meer zaken veranderen volgens deze geruchten. De sensoren van Face ID verdwijnen bij deze iPhone volledig onder het display. Alleen de selfie-camera blijft waarschijnlijk nog zichtbaar als klein gaatje bovenin het scherm. Al is het uiteindelijke doel om ook die weg te werken.

De iPhone 19 Pro moet in 2027 verschijnen. Maar in dat jaar bestaat de iPhone ook twintig jaar. Volgens meerdere geruchten wil Apple dat vieren met een bijzonder toestel. Dus misschien heeft Apple straks nog meer verrassingen in petto voor ons.

Toch moeten we nog even geduld hebben. De techniek blijkt behoorlijk ingewikkeld. Vooral het verbergen van de camera onder het scherm is nog een flinke uitdaging. Apple zou daarom meerdere prototypes testen voordat het definitieve ontwerp gekozen wordt.

Als deze geruchten kloppen, krijgt de iPhone 19 Pro en de iPhone 19 Pro Max misschien wel de grootste make-over sinds de iPhone X. En stiekem werd dat ook wel weer een keer tijd. Want hoe goed de huidige iPhones ook zijn, qua uiterlijk lijken ze erg veel op elkaar.

