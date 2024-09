YouTube Premium is nu flink duurder – dit zijn de nieuwe prijzen

YouTube maakt het Premium-abonnement in meerdere landen over de hele wereld een heel stuk duurder. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

YouTube Premium wordt flink duurder

Het is nog geen jaar geleden dat YouTube de prijzen voor het Premium-abonnement verhoogde. Nederland bleef toen buiten schot, maar bijvoorbeeld in Duitsland werd YouTube Premium toen een euro duurder. De prijs ging daar van 11,99 euro naar 12,99 euro. Inmiddels is YouTube Premium alweer duurder worden. In elk geval in Europa, Zuid-Amerika en een aantal landen in Azië en het Midden-Oosten. Deze keer moet Nederland er aan geloven en blijft Duitsland juist buiten schot.

De prijsstijgingen worden gevolgd op Reddit en tot nu toe worden daar klanten in de volgende landen geïnformeerd dat YouTube Premium duurder is geworden: België, Colombia, Tsjechië, Denemarken, Indonesië, Ierland, Italië, Maleisië, Nederland, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Singapore, Zweden, Zwitserland, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dit zijn de nieuwe prijzen

De grootste prijsverhoging voor een single-abonnement zien we in Noorwegen, waar de prijzen met maar liefst 42 procent zijn gestegen. Vroeger kostte YouTube Premium daar ongeveer 10,23 euro per maand, maar nu is het bijna 15 euro. In Zweden kost het gezinsabonnement nu ruim 13 euro per maand, tegenover zo’n 10,50 euro. Gemiddeld is het abonnement voor één persoon 18 procent duurder geworden en voor een gezin 43 procent.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar Duitsland al bijna een jaar 12,99 euro per maand betaalt, was de prijs in Nederland nog altijd 11,99 euro. Maar inmiddels is YouTube dus ook hier duurder geworden. Een abonnement voor één persoon kost hier nu 13,99 euro. Voor een heel gezin moet je nu 25,99 euro neertellen (was voorheen 17,99 euro). Sluit je een abonnement af via de YouTube-app op je iPhone, dan betaal je zelfs nog meer door de commissies die Apple heft.

Via website Via app YouTube Individu 13,99 euro 17,99 euro YouTube Gezin 25,99 euro 33,99 euro Klik hier als je geen tabel ziet.

Veel YouTube Premium-klanten die door de prijswijzigingen worden getroffen, hebben op Reddit al aangegeven dat ze van plan zijn om hun abonnement op te zeggen vanwege de aanzienlijke verhogingen van de gezinsabonnementen.

YouTube Premium is niet duurder geworden in onder andere de Verenigde Staten en Canada. In de VS kost een abonnement voor één persoon 13,99 dollar per maand. Voor een gezin betaal je daar 22,99 dollar per maand.