YouTube Premium wordt duurder (dit zijn de nieuwe prijzen)

De laatste tijd zijn er flinke prijsverhogingen geweest bij meerdere streamingdiensten. Nu lijkt ook YouTube Premium duurder te worden.

YouTube Premium duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

Onlangs heeft YouTube besloten om adblockers te blokkeren op de videosite. Daarmee is het vrijwel onmogelijk geworden om nog reclamevrij te kijken zonder YouTube Premium.

Nu heeft YouTube besloten om Premium duurder te maken in meerdere landen. Zo kregen YouTube Premium-abonnees uit onder andere Duitsland, Australië en Polen een mailtje waarin de prijsverhoging werd aangekondigd. De nieuwe prijzen zijn daar al op 1 november ingegaan.

In het mailtje dat de YouTube Premium-abonnees kregen stond dat het bedrijf deze beslissing ‘niet makkelijk neemt’. En dat ze ‘Premium blijven verbeteren en de creators op YouTube blijven ondersteunen’.

In Duitsland zijn de prijzen met 1 euro gestegen van 12 euro naar 13 euro. Het gezinsabonnement werd een stuk duurder. Daar gaat de prijs van 18 euro naar 24 euro per maand.

In Australië is de prijsverhoging nog wat flinker. Daar gaan de prijzen van 12 Australische dollar per maand naar 17 Australische dollar. De prijzen van het gezinsabonnement gaan in Australië van 23 naar 33 Australische dollar.

Prijsverhoging YouTube Premium in Nederland?

Of de prijsverhoging straks ook in Nederland gaat komen, is nog niet bekend. Ook hier kost YouTube Premium 12 euro per maand. Dus als we toch een prijsverhoging krijgen (en YouTube Premium wordt ook in Nederland duurder), dan zal dat waarschijnlijk dezelfde verhoging worden als in Duitsland.

YouTube Premium: dit zijn de voordelen

De abonnementsdienst van YouTube bestaat uit een aantal onderdelen. Het belangrijkste daarvan is dat je zonder reclame YouTube kunt kijken. Ook krijg je een paar extra functies in de YouTube-app.

Daarnaast krijg je ook toegang tot YouTube Music. Deze muziekdienst is een alternatief voor Spotify en Apple Music. Het is vergelijkbaar met andere muziekdiensten: je kunt onbeperkt en reclamevrij naar alle muziek van je favoriete artiesten luisteren, ook op de achtergrond.

