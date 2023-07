WhatsApp geeft je privacy (en zet vreemdgaan in de schijnwerpers)

Het is weer veilig om je iPhone uit handen te geven. Met chatvergrendeling hoef je niet bang te zijn dat iemand je geheime chats op WhatsApp leest!

WhatsApp: meer privacy (en zet vreemdgaan in de schijnwerpers)

WhatsApp heeft onlangs een nieuwe functie geïntroduceerd genaamd ‘Chatvergrendeling’. Met deze functie kun je voortaan chats beveiligen met Face ID of Touch ID. Hierdoor heeft niemand anders toegang tot het gesprek op je iPhone.

WhatsApp heeft Chatvergrendeling vooral bedacht om de privacy beter te waarborgen. Maar inmiddels gonst het op internet al over andere ‘voordelen’ van deze functie. Zo wordt gezegd dat de WhatsApp-functie vreemdgaan makkelijker maakt en dat het zelfs voor meer scheidingen gaat zorgen.

Reacties op Facebook liegen er niet om

De reacties op onder andere Facebook liegen er niet om en er worden verschillende redenen bedacht waarvoor de functie gebruikt kan worden. Sommige gebruikers zeggen dat ze de functie handig vinden voor werk, zo kunnen ze eventuele geheimhouding beter garanderen.

Andere gebruikers zien de voordelen wel om hun partner niet zomaar de berichten te laten lezen. Het gaat zelfs verder, want sommige vinden dat WhatsApp zelfs vreemdgaan in de hand werkt. Zelfs Mark Zuckerberg, de CEO van Meta (het moederbedrijf van WhatsApp), doet mee. Hij plaatste een afbeelding met de nieuwe functie op Facebook. In dit plaatje werd de functie gebruikt om een ‘geheim sausrecept’ en een ‘Fight Club’ te verbergen.

Zo werkt Chatvergrendeling in WhatsApp

Met Chatvergrendeling kun je dus een specifiek gesprek beveiligen met Face ID of Touch ID. Hierdoor wordt de chat verplaatst naar een beveiligde map (Vergrendelde chats), bovenaan het scherm. Standaard is de map niet zichtbaar, maar komt hij tevoorschijn als je naar beneden veegt in het chatoverzicht.

Zo kun je een chat vergrendelen in WhatsApp

Om een chat te vergrendelen open je het gesprek. Tik daarna op de naam van de contactpersoon (bovenaan het scherm) en scrol naar beneden. Kies voor ‘Chatvergrendeling’ en zet de optie bij ‘Vergrendel deze chat met Face ID’ aan. Vervolgens moet je nu altijd met Face ID of Touch ID inloggen om de inhoud van dit gesprek te lezen.

Wil je de de vergrendeling later weer verwijderen? Open de beveiligde chat en tik wederom op de naam van de contactpersoon bovenaan. Scrol naar beneden en zet de optie bij ‘Chatvergrendeling’ uit.

WhatsApp: steeds beter met privacy

WhatsApp’s Chatvergrendeling is een prima functie die je privacy beter kan beschermen. Maar het benadrukt ook het belang van open communicatie en vertrouwen in een relatie. Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de gesprekken die je wel of niet gaat vergrendelen in WhatsApp.

