WhatsApp stelt controversiële nieuwe gebruikersvoorwaarden uit na ophef

Nu WhatsApp-concurrenten Signal en Telegram er miljoenen nieuwe gebruikers bij hebben gekregen, kiest de berichtendienst ervoor om zijn controversiële gebruikersvoorwaarden tijdelijk uit te stellen.

WhatsApp stelt nieuwe gebruikersvoorwaarden uit

Iets meer dan een week geleden werd iedere WhatsApp-gebruiker begroet met nieuwe gebruikersvoorwaarden. Deze lieten zien dat data vanuit WhatsApp gedeeld zou worden met Facebook, het moederbedrijf van de berichtendienst. Na de ontstane ophef laat WhatsApp nu weten dat dit voor veel verwarring en ‘onjuiste informatie’ gezorgd heeft.

“De update zorgt er niet voor dat er meer data met Facebook gedeeld wordt, het is vooral bedoeld om meer transparantie te bieden”, legt een woordvoerder van WhatsApp uit in een verklaring. “Deze update breidt onze mogelijkheden om data uit te wisselen met Facebook dus niet uit.”

In plaats daarvan zouden de nieuwe gebruikersvoorwaarden ervoor moeten zorgen dat meer bedrijven de overstap maken naar WhatsApp, om daar direct het gesprek aan te gaan met hun klanten via WhatsApp Business.

Nieuwe datum: 15 mei

WhatsApp schrapt de nieuwe voorwaarden dus niet, maar stelt ze uit met drie maanden. In plaats van 8 februari moet je ze nu dus op 15 mei geaccepteerd hebben om de berichtendienst te kunnen blijven gebruiken. In de tussentijd zal het bedrijf ‘veel meer’ doen om duidelijk uit te leggen aan gebruikers wat er precies verandert. Met bovenstaande afbeelding op Twitter is het bedrijf daarmee begonnen.

Hoewel WhatsApp al sinds de overname door Facebook in 2016 data uitwisselt (zoals je telefoonnummer), blijven berichten en telefoongesprekken privé en op WhatsApp beschermd met end-to-end-encryptie. Wil je toch overstappen? Dan hebben wij een aantal handige tips en artikelen voor je geschreven. Daarin maken we je wegwijs in Signal en Telegram en laten we zien hoe je WhatsApp verwijdert.