Telegram beginnersgids: 7 tips om alles uit de chat-app te halen

Telegram is al jaren een populair alternatief voor WhatsApp en Facebook Messenger. De populariteit neemt zelfs alleen maar toe. Wil jij overstappen? Hier lees je wat Telegram te bieden heeft.

Telegram beginnersgids

Sinds WhatsApp zijn gebruikersvoorwaarden heeft aangepast en nu ook data met Facebook deelt (buiten Europa), schiet de populariteit van concurrenten omhoog. Signal en Telegram zijn de twee populairste. Wil je meer weten over Signal? Check dan ook onze beginnersgids.

1. Downloaden en installeren

Telegram heeft het qua beschikbaarheid van zijn app een stuk beter voor elkaar dan WhatsApp. Naast een iOS-app is er namelijk ook een volwaardige (officiële) app voor zowel iPadOS, macOS als Windows beschikbaar. Dat maakt het makkelijk om op ieder apparaat in te loggen, verder te chatten en bereikbaar te blijven. Downloaden doe je hieronder.

2. Videobellen (is nog wat beperkt)

Naast het versturen van chatberichten kun je in Telegram ook audio- en videobellen. De optie om te videobellen is pas sinds kort beschikbaar en werkt alleen in één-op-één-gesprekken. Telegram heeft al gezegd dat er binnenkort een optie komt om ook met groepsgesprekken te videobellen, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit precies zal zijn.

3. Audiogesprekken en audiokanalen

Net als WhatsApp en eigenlijk iedere andere grote berichtendienst kun je vanuit Telegram ook mensen bellen. Dit gebeurt volledig via het internet, dus houd daar rekening mee als je een beperkte databundel hebt.

Telegram heeft goed naar de populaire chat-app Discord gekeken als het om audiogesprekken gaat. De app heeft een handige spraakchat-optie, waarmee je een groepsgesprek in een permanent audiogesprek kunt veranderen.

Aan dit kanaal kun je op ieder moment deelnemen, in plaats van individuele mensen te bellen. Iedereen die ook zin heeft om mee te praten, kan vervolgens ook aan dit kanaal deelnemen.

4. Pas het design van de app aan

Telegram geeft je heel wat opties om de app volledig naar eigen smaak aan te passen. In de ‘Appearance’ instellingen vind je deze opties terug.

Zo kun je de app automatisch tussen een lichte en donkere modus laten wisselen, zijn er meerdere app-iconen beschikbaar en heb je zelfs de keuze tussen twee verschillende donkere weergaven. Een leuk detail is de mogelijkheid om ook de kleuren van de tekstballonnen aan te passen, samen met de achtergrond van je gesprek. Genoeg manieren om Telegram eruit te laten zien zoals jij dat wil dus.

5. Privacy en Telegram

Als privacy de hoofdreden is dat je overstapt van WhatsApp naar Telegram, is het de moeite waard om hier nog eens kritisch naar te kijken. Hoewel Telegram jouw data niet deelt met Facebook, gebruikt het een eigen versie van encryptie om je berichten te versleutelen.

Dat is minder veilig dan de end-to-end-encryptie die een app als Signal of zelfs WhatsApp gebruikt. Dat maakt Telegram niet de meest privacyvriendelijke app. Als je dit belangrijk vindt is Signal duidelijk de betere keus.

6. Telegram beveiligen

Hoewel we wat vraagtekens zetten bij de encryptie van Telegram, zit het met de beveiligingsopties in de app zelf wel snor. Deze open je als volgt:

Open Telegram op een apparaat naar keuze; Tik op ‘Settings’; Kies ‘Privacy and Security’.

Daar staan verschillende opties tot je beschikking. Zo kun je de app afschermen met een pincode of Face ID: handig als iemand wel je iPhone-pincode weet maar je niet wil dat hij of zij je Telegram-berichten kan lezen.

Daarnaast kun je hier tweestapsverificatie aanzetten. Iedere keer als je op een nieuw apparaat inlogt, moet je hiermee een extra cijfercode invullen. Dat maakt het een stuk lastiger om op je account in te breken. Tot slot kun je in dit venster ervoor kiezen om heel je Telegram-account en al je berichten automatisch te laten verwijderen als je een bepaalde periode niet online komt.

7. Stickers, gifs en meer

Jaren geleden kon Telegram op veel nieuwe gebruikers rekenen omdat de app ver voorliep op WhatsApp wat functionaliteiten betreft. Die afstand is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden, maar dat neemt niet weg dat Telegram tal van manieren heeft om je gesprekken op te leuken.

Zo kun je geanimeerde stickerpakketten vanuit de app downloaden, zelf stickers maken en toevoegen of een gif versturen. Dit doe je als volgt.

Tik op de smiley- of het sticker-icoontje in het gespreksscherm; Kies voor emoji, sticker of gif; Zoek een plaatje dat je wil sturen.

