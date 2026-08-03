Dit zijn de 3 beste watchOS 27-functies (die je veel gaat gebruiken)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 augustus 2026, 11:03
2 min leestijd
Dit zijn de 3 beste watchOS 27-functies (die je veel gaat gebruiken)

Je Apple Watch wordt weer een stuk slimmer met watchOS 27. Dit zijn de drie functies die je straks het vaakst gaat gebruiken.

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Dit zijn de 3 beste watchOS 27-functies (die je veel gaat gebruiken)

In watchOS 27 komen er veel verbeteringen. Sommige nieuwe functies probeer je één keer en vergeet je daarna weer. Andere ga je vrijwel elke dag gebruiken. Dit zijn drie van de beste watchOS 27 functies die je zeker van pas komen.

functies watchos 27

1. Siri wordt eindelijk slimmer

Siri op de Apple Watch kon vooral simpele opdrachten uitvoeren, zoals een timer zetten of iemand bellen. In watchOS 27 krijgt de assistent een flinke upgrade. Siri begrijpt meer van jouw persoonlijke situatie, kan informatie uit apps gebruiken en krijgt zelfs een eigen app op de Apple Watch.

Daardoor kun je uitgebreidere vragen stellen. Bijvoorbeeld wat er vandaag op je planning staat of welke informatie je eerder hebt ontvangen. Je hoeft daarvoor niet steeds je iPhone te pakken. Van alle beste watchOS 27 functies is dit waarschijnlijk de grootste verandering.

Jammer genoeg moeten we in Nederland nog wat langer wachten. Apple heeft de komst van Siri AI in de Europese Unie uitgesteld voor iOS en iPadOS vanwege de Digital Markets Act (DMA).

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2. Bedienen met één tik

De Apple Watch kent al de dubbele tik. Daarbij tik je twee keer met je duim en wijsvinger tegen elkaar. Zo open je de slimme stapel met widgets. In watchOS 27 komt daar een enkele tik bij.

Met één tik voer je een actie uit in de widget die op het scherm staat. Zo start je een work-out, pauzeer je muziek of open je de Hartslag-app. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld buiten aan het fietsen bent.

3. Sneller de juiste app openen

Druk je in watchOS 27 op de Digital Crown, dan verschijnt een slim appoverzicht. Je ziet zes apps die je vaak of kort geleden hebt gebruikt.

Apple Watch 3 functies

Zo hoef je niet meer door een lange lijst met kleine icoontjes te zoeken. Wil je toch alle apps zien? Dan veeg je gewoon omhoog.

De nieuwe versie van watchOS verschijnt naar verwachting in september. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij de Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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