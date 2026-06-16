De Apple Watch krijgt binnenkort een update met watchOS 27, maar niet alles blijft zoals het was. Eén app is namelijk verdwenen.

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Jammer: watchOS 27 verwijdert deze app van je Apple Watch

Apple heeft met de komst van watchOS 27 een opvallende keuze gemaakt. In de nieuwe testversie van het besturingssysteem voor de Apple Watch is namelijk één app verdwenen: de Walkietalkie app.

Deze app zat al sinds 2018 op de Apple Watch (met watchOS 5) en was bedoeld om even snel met iemand te kunnen praten. Je houdt de knop ingedrukt, zegt iets, en de ander hoort het meteen. De app deed gewoon wat hij moest doen.

Maar in de eerste beta van watchOS 27 is de app nergens meer te vinden. Het lijkt er dus op dat Apple er helemaal mee gestopt is. Waarom Apple dit heeft gedaan, is niet bekend.

Waarschijnlijk werd de app nauwelijks gebruikt. En als hij wél werd gebruikt, werkte hij volgens sommige gebruikers niet altijd even goed. Soms duurde het even voordat berichten doorkwamen, of de verbinding viel weg. De Walkietalkie-functie was vooral een leuke extra, en geen app die je dagelijks gebruikt.

Apple heeft de app ook al jaren nauwelijks verbeterd. Er zijn geen grote updates geweest en er zijn geen nieuwe functies toegevoegd. Daardoor is het eigenlijk ook niet zo heel vreemd dat Apple de app heeft verwijderd.

Of Apple de app later nog terug gaat brengen in de definitieve versie van watchOS 27 is niet duidelijk. Het zou kunnen, maar de kans lijkt klein. Apple focust zich nu vooral op de nieuwe functies in watchOS 27, en de nodige verbeteringen onder de motorkap.

watchOS 27-release

Wil je de nieuwe versie van watchOS proberen? Dat kan via het Apple Developer Program. Volgende maand kun je ook meedoen met de openbare bèta via het Apple Beta Software Program. En later dit jaar krijgt iedereen met een geschikt apparaat de update gratis op z’n toestel.

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