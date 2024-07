watchOS 10.6 is uit: de laatste grote update vóór watchOS 11

Naast een nieuwe versie van iOS 17 heeft Apple inmiddels ook de update watchOS 10.6 uitgebracht voor de Apple Watch.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 10.6 is beschikbaar

Hoewel we watchOS 10.6 een grote update noemen, brengt de update helaas helemaal geen vernieuwingen naar je Apple Watch. Maar net zoals bij iOS 17.6 is de lijst met beveiligingslekken die door de update verholpen worden wel verrassend lang. watchOS 10.6 maakt je Apple Watch dus wel weer een stuk veiliger en dat is reden genoeg om snel te gaan updaten.

Overigens is watchOS 10.6 mogelijk de laatste grote update voor twee Apple Watch generaties. watchOS 11 is namelijk niet langer compatibel met de Apple Watch Series 4 en Series 5. Ook de Apple Watch SE van de eerste generatie is verwijderd van de compatibiliteitslijst. Of Apple deze drie Watch-modellen nog een jaar lang blijft ondersteunen, zoals het geval was met watchOS 8 en de Apple Watch Series 3, is nog maar de vraag.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft de Apple Watch Series 3 officieel verkocht tot september 2022. Er verschenen toen nog bijna een jaar lang updates, tot juni 2023. De eerste generatie Apple Watch Series 4, Series 5 en SE liggen al enkele jaren niet meer in de Apple Store, waarbij de SE 1 voor het laatst in september 2022 uit het assortiment is verdwenen. Zo bezien heeft Apple dus weinig reden om deze modellen nog van een update naar watchOS 11 te voorzien.

Heb je een recentere Apple Watch, dan kun je watchOS 10.6 eenvoudig direct installeren. Zorg er wel voor dat je Apple Watch minimaal voor 50 procent is opgeladen en ook is aangesloten op de oplader, anders krijg je een melding dat de installatie is onderbroken.

Om de update naar watchOS 10.6 te starten, open je de Watch-app op je iPhone. Daar tik je op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’. Wanneer het voorbereiden van de update is voltooid, tik je op ‘Installeer’.