Op deze nieuwe CarPlay-functie hebben we jaren gewacht – en zo werkt die

CarPlay krijgt er een nieuwe functie bij, waarop we jaren hebben moeten wachten. Deze langverwachte feature komt naar CarPlay!

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CarPlay in iOS 27

Er komen grote verbeteringen naar CarPlay! Apple heeft iOS 27 aangekondigd, waarmee niet alleen nieuwe functies naar je iPhone komen. CarPlay wordt ook uitgebreid met een aantal handige verbeteringen, zo krijg je er nieuwe wallpapers bij en kun je voor het eerst video’s afspelen in het besturingssysteem. Vooral laatstgenoemde is een bijzondere toevoeging, al kun je alleen video’s afspelen als de auto geparkeerd staat.

De kans is daarom klein dat je die nieuwe functie in CarPlay vaak gaat gebruiken, maar dat geldt niet voor een andere verbetering. Apple voert een veelgevraagde verandering door met iOS 27, want je kunt audio in de nieuwe softwareversie eindelijk door- en terugspoelen via CarPlay. Apple voegt een handige voortgangsbalk toe, waarin je de audio kunt aanpassen via het scherm in je auto. Dat is een grote verbetering, want dat kun nu alleen nog op je iPhone.

Door- en terugspoelen

Luister je regelmatig naar muziek of podcasts, terwijl je met de auto onderweg bent? Dan kun je in CarPlay zien naar welk nummer of welke aflevering je luistert. Je kunt naar het vorige nummer gaan, de audio pauzeren of naar de volgende aflevering gaan, maar daar blijft het ook bij. Het is niet mogelijk om de audio door- of terug te spoelen, dat kan alleen door je iPhone erbij te pakken. Vanaf iOS 27 kan dit eindelijk ook via CarPlay.

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Je ziet straks een voortgangsbalk in CarPlay, waarin je het moment van de audio (en video’s) kunt aanpassen op het scherm van je wagen. Zo kun je teruggaan naar je favoriete deel van een nummer of het lied juist doorspoelen om een interval over te slaan. De nieuwe functie komt vooral van pas bij lange podcasts, in CarPlay kun je voortaan scrubben door de aflevering. Heb je iets niet goed gehoord? Of wil je het nog eens luisteren? Dan kun je eenvoudig terugspoelen door over de voortgangsbalk te vegen.

Release van iOS 27

De nieuwe CarPlay-functie maakt het besturingssysteem weer wat veiliger, want je hebt voortaan geen iPhone meer nodig om de audio door- of terug te spoelen. Dat kan straks via het scherm van je wagen, waar je met de voortgangsbalk precies ziet hoelang een nummer of aflevering nog duurt. Andere verbeteringen in iOS 27 zijn de introductie van Siri AI en een nauwkeurigere GPS in CarPlay.

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We moeten nog even wachten op alle nieuwe functies voor CarPlay. Apple brengt iOS 27 pas uit in september, als ook de nieuwe iPhones van 2026 op de markt komen. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe functies die naar CarPlay komen? En wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch het laatste Apple-nieuws ontvangt!