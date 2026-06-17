Alle apps op je iPhone zien er binnenkort anders uit (door deze verandering)

Het is voor het tweede jaar op rij dat de pictogrammen van Apple-apps er anders uitzien – dit is wat je er in iOS 27 van kunt verwachten.

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Apps op je iPhone zien er straks anders uit

Toen Apple vorig jaar met ‌iOS 26‌ Liquid Glass introduceerde, waren de pictogrammen van alle eigen apps voorzien van een glazen uitstraling met subtiele diepte. Dit ontwerp kreeg kritiek van gebruikers die het resultaat wazig vonden. In sommige gevallen lag er een sterke spiegelglans over de de pictogrammen. Hierdoor werden details onduidelijk en zagen de pictogrammen er wat vaal uit.

Het glinsterende bewegingseffect bij het kantelen van de iPhone zorgde daarnaast voor een optische illusie. Vanwege asymmetrische highlights in de hoeken van de pictogrammen zagen de pictogrammen er scheef uit. Met ‌iOS 27‌ gaat Apple weer een stap verder met het ontwerp van de pictogrammen.

Verandering in iOS 27

Wat er voornamelijk anders uitziet aan de apps in iOS 27, is de toevoeging van meerdere afzonderlijke Liquid Glass-lagen. Dit komt in de plaats van de dikke glas-look die in ‌iOS 26‌ over de hele bovenkant werd aangebracht. Volgens Apple zorgt de nieuwe weergave voor een betere visuele scheiding tussen de lagen, wat resulteert in scherpere randen.

In de praktijk zijn de pictogrammen nu veel beter zichtbaar en gedetailleerder. Ze hebben een hoger contrast en een grotere scherpte, waarbij het glas-effect fungeert als een verfijnde afwerking en geen dominante overlay. Ook het glinsterende bewegingseffect is ingrijpend herzien. Pictogrammen hebben nog steeds highlights rond de randen, maar deze verschuiven niet langer bij bewegingen. Ze wekken ook niet meer de illusie van kantelen en zijn over het algemeen veel subtieler.

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Icon Composer, de speciale app van Apple voor het ontwerpen van pictogrammen, is ook bijgewerkt, om het maken van pictogrammen uit meerdere lagen Liquid Glass te ondersteunen. Ontwikkelaars kunnen effecten toevoegen of verfijnen, terwijl een interactief voorbeeld laat zien hoe een ontworpen pictogram eruit komt te zien.

We verwachten dat iOS 27 inclusief de Apple-apps die er anders uitzien in september beschikbaar komt voor het grote publiek. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!