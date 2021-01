De CEO van Apple, Tim Cook, heeft in een toespraak hard uitgehaald naar het verdienmodel van bedrijven als Facebook. Gebruikers hebben nauwelijks privacy, wat volgens Cook kan leiden tot polarisatie en geweld.

Privacy gebruikers volgens Tim Cook essentieel

Cook hield zijn toespraak tijdens een virtuele conferentie over privacy en databescherming. Hij zei dat sommige apps en websites er alles aan doen om gebruikers zoveel mogelijk tijd op hun platform door te laten brengen. Het doel is vooral om een enorme hoeveelheid data te verzamelen over deze mensen. Zo kunnen adverteerders ze gepersonaliseerde advertenties laten zien. Die leveren veel geld op.

Het verspreiden van fake news en complottheorieën is een effectieve manier om gebruikers aan hun scherm gekluisterd te houden. Cook waarschuwt echter dat dit verdienmodel sociaal ontwrichtend werkt. Nepnieuws kan mensen immers tegen elkaar opzetten. Of in Cooks woorden: “Het is hoog tijd dat we niet meer doen alsof deze tactiek geen prijs heeft. Die prijs is polarisatie, verloren vertrouwen en, ja, geweld.”

De toespraak is hieronder te zien. Cook komt na een kleine vier minuten aan het woord.

Apple komt met trackerwaarschuwing

Apple brengt deze lente een trackerwaarschuwing uit. Ontwikkelaars van apps moeten vanaf dat moment toestemming vragen aan gebruikers om hun online activiteit te mogen bijhouden. Facebook verzet zich daar hevig tegen. Eerder claimde het bedrijf zelfs dat deze nieuwe privacyfunctie in iOS 14 desastreuze gevolgen heeft voor adverteerders.

Cook stelt echter dat de reclame-industrie het decennialang heeft gered zónder privacy-schendingen. De prijs van advertenties die gevoed worden door de data van gebruikers is volgens hem te hoog. Veel bedrijven zouden zich wel afvragen hoe ze ermee weg kunnen komen, maar niet wat de consequenties zijn.

Volgens Tim Cook is privacy essentieel voor een vreedzame samenleving: “Een sociaal dilemma mag geen sociale ramp worden.” Daarmee verwees hij naar de Netflix-documentaire The Social Dilemma, die de praktijken van bedrijven als Facebook onder de loep neemt.

Apple legt al jaren veel nadruk op het belang van ethische technologie. Die boodschap herhaalde Cook nog maar eens in zijn toespraak: “Wij geloven nog steeds dat je de waarde van technologie afleest aan de levens die ermee verbeterd worden.”

