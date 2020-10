Techwebsite iFixit legt in een teardown alle onderdelen van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bloot. Voorlopige conclusie? 5G verovert zijn plaats in de iPhone 12-serie. Letterlijk.

Teardown: iPhone 12 en iPhone 12 Pro lijken veel op elkaar

De eerste twee iPhone 12-modellen zijn nog maar net in Nederlandse winkels te vinden of de eerste teardowns verschijnen al op het wereld wijde web. Met de demontages krijgen we een kijkje achter de schermen.

De moederborden van de 12 en 12 Pro zijn vrijwel identiek, afgezien van een paar serienummers.

Het valt op de dat de iPhone 12 en iPhone 12 Pro van binnen erg veel op elkaar lijken. Beide telefoons hebben hetzelfde L-vormige moederbord, met als enige verschil de LiDAR-scanner. In de ‘gewone’ iPhone 12 is dit onderdeel vervangen door een stukje plastic. LiDAR verbetert de camerafuncties en geeft je meer mogelijkheden op het gebied van augmented reality.

Het ‘verschil’ tussen de camera’s van de 12 Pro (links) en 12 (rechts)

De iPhone 12 en 12 Pro hebben ook dezelfde batterij. Beide toestellen zijn uitgerust met een 2815 mAh accu. Dit is iets kleiner dan die van de iPhone 11 en 11 Pro. Officieel heeft Apple geen openbare informatie over de accu’s verstrekt. Dankzij iFixit hebben we nu toch een definitief antwoord.

‘Komst 5G zorgt voor kleinere accu’

Uiteraard is tijdens de teardown ook de integratie van 5G terug te zien. Beide toestellen zijn voorzien van grotere printplaten, hierdoor kunnen de iPhone 12-smartphones met beide technieken van de 4G-opvolger overweg: sub-6GHz en mmWave. Dankzij deze dubbele ondersteuning heb je straks altijd goed mobiel bereik.

De grotere printplaten hebben echter ook invloed op de grootte van de batterij. De ‘krimp’ kan namelijk het gevolg zijn van de komst van deze grotere componenten. Volgens iFixit had de iPhone 12 een grotere accu kunnen hebben, mits deze zou afwijken van de standaard maat. Hier staat uiteraard een flinke kostenpost tegenover. Om de prijs van de iPhone 12-toestellen niet (al teveel) te laten stijgen, koos Apple waarschijnlijk toch voor een minder grote accu.

Op het moment van schrijven is iFixit nog bezig met de teardown. Op de hoogte blijven van de laatste inzichten? Houd dan deze pagina in de gaten voor eventuele updates.