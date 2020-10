iPhone 12 kan volledige iOS-updates via 5G downloaden

Dankzij de 5G-ondersteuning van de iPhone 12-modellen worden nieuwe dingen mogelijk. Zo kun je volledige iOS-updates voortaan downloaden en installeren zonder met een wifi-netwerk verbonden te zijn.

Naast het nieuwe design is de ondersteuning van 5G één van de belangrijkste verbeteringen van de iPhone 12. In Nederland hebben we daar nu nog niet heel veel aan, maar deze nieuwe functie laat goed zien hoe we er later wel de vruchten van kunnen plukken.

In een nieuw support document op de website van Apple gaat het bedrijf verder in op de ‘Data Mode’ die de iPhone 12 introduceert. Deze speciale modus is speciaal bedoeld voor 5G en maakt het mogelijk om meer data te gebruiken, zodat er nieuwe dingen mogelijk worden.

Zodra je de optie aanzet, kun je FaceTime-gesprekken in hogere kwaliteit voeren en krijgen ook andere apps de mogelijkheid om meer data te verbruiken zodra er een 5G-verbinding beschikbaar is. De belangrijkste verandering heeft echter te maken met de manier waarop je het toestel bijwerkt.

Tot nu toe moet je verplicht een wifi-netwerk opzoeken om de nieuwste iOS-update binnen te halen en te installeren. Dat is vanaf de iPhone 12 en deze Data Mode verleden tijd. Met de optie ingeschakeld kun je (mits je verbonden bent met 5G) volledige iOS-updates downloaden, waar je ook bent.

Dat komt bijvoorbeeld van pas als je vaak op reis bent en een stabiele wifi-verbinding zeldzaam is, of als je bijvoorbeeld door een onbeperkt data-abonnement sowieso al altijd via mobiel internet je iPhone gebruikt.

Toekomstmuziek voor Nederland

Zoals gezegd zal het nog even duren tot er in Nederland een goede landelijke 5G-dekking is voordat we deze functie kunnen gebruiken. Daar werken providers hard aan, waardoor de 5G-functies de nieuwe iPhones vooral toekomstbestendig maakt. De gemiddelde consument koopt zijn smartphone om er meerdere jaren gebruik van te maken.

