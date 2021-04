De eerste unboxings en reviews van de nieuwe Apple AirTag zijn online te vinden. In deze round-up zetten we de beoordelingen van een aantal internationale techrecensenten voor je op een rijtje.

AirTag review round-up

Vanaf 23 april zijn Apple’s nieuwe AirTags in Nederland te bestellen, maar een aantal internationale techrecensenten hadden de kleine apparaatjes al eerder in handen. De eerste reacties op de trackers zijn overwegend positief.

Reviewers geven aan dat AirTags zowel binnenshuis als op grote afstand te vinden zijn. Urenlang zoeken naar verloren items wordt dankzij de nieuwe trackers hopelijk verleden tijd. In deze AirTag review round-up vatten we samen wat de eerste conclusies van gerenommeerde buitenlandse media zijn.

The Verge

Een AirTag is handig wanneer je binnenshuis iets kwijt bent, maar The Verge besloot verstoppertje met de tracker te spelen in een grote, ‘onbekende’ stad. Dat liep goed af: de AirTag werd gevonden.

iJustine

Bekende Apple-fan iJustine filmde een uitgebreide unboxing en de naadloze setup van een viertal AirTags en een aantal accessoires. Daarop volgde een AirTag-jacht in haar huis, die duidelijk maakte hoe nauwkeurig de trackers hun locatie kunnen tonen.

Volgens de YouTuber werken de kleine apparaatjes “perfect samen met de rest van Apple’s ecosysteem”.

MKBHD

Ook MKBHD, een van ‘s werelds grootste tech-YouTubers, is erg enthousiast over de nieuwe AirTags. Vooral wanneer je iets kwijt bent op grotere afstand werken de gadgets volgens hem fantastisch.

De YouTuber heeft echter wel een aantal kritiekpuntjes. Zo noemt hij de trackers “aan de dikke kant” en had hij ze graag in meer kleuren gezien.

UrAvgConsumer

Als het aan UrAvgConsumer ligt, laten we alle andere andere slimme trackers voortaan links liggen – Apple’s nieuwe AirTags zijn volgens hem ongeëvenaard. “Je kan precies zien hoe ver je van een AirTag verwijderd bent, maar ook of hij zich links, rechts, onder of boven je bevindt.”

De AirTag is Apple’s nieuwste apparaat met een duidelijk doel: voorkomen dat jij kostbare spullen kwijtraakt. De tracker stuurt een signaal uit dat opgepikt wordt door de ‘Zoek Mijn-app’ die standaard op Apple-apparaten geïnstalleerd staat. Daarmee kun je de exacte locatie achterhalen. Lees hier 13 details over Apples tracker die je moet weten.

De AirTag is vanaf vrijdag 23 april om 14:00 uur Nederlandse tijd te bestellen in Nederland. Een AirTag kost 35 euro, of is te bestellen in een pakketje van vier voor 120 euro. De eerste exemplaren worden in de week van 30 april geleverd.

