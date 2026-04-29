iPhone 18 krijgt exclusieve Pro-functie – en dat is heel goed nieuws

Apple werkt aan de iPhone 18, die volgens geruchten wordt uitgebreid met een functie die eerder exclusief voor de Pro-modellen was. Dat betekent heel goed nieuws voor de reguliere iPhone!

iPhone 18 krijgt Pro-functie

Er komt een nieuwe generatie van de iPhone aan! Het is inmiddels even geleden dat Apple de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heeft uitgebracht. Het is daarom tijd om naar de volgende iPhones te kijken, want geruchten verklappen al veel over de iPhone 18-serie. De reguliere iPhone 18 wordt naar verluidt uitgebreid met een functie, die eerder exclusief voor de Pro-modellen was. De iPhone 18 krijgt waarschijnlijk maar liefst 12 GB aan werkgeheugen.

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max koos Apple vorig jaar al voor 12 GB aan werkgeheugen. De iPhone Air heeft evenveel werkgeheugen, maar de iPhone 17 moet het met ‘slechts’ 8 GB RAM doen. Bij de iPhone 18 kiest Apple wél voor meer werkgeheugen, want de nieuwe A20-chip komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen. Dat is goed nieuws, zo is er straks geen verschil meer tussen het werkgeheugen van de reguliere iPhones en de Pro-modellen.

Meer werkgeheugen

Als deze geruchten kloppen krijg je straks standaard 12 GB aan werkgeheugen bij de iPhone 18. Dat is een groot voordeel, want zo heeft de iPhone weer wat meer rekenkracht. Op de iPhone worden steeds vaker zware taken gedraaid, waarvoor veel geheugen nodig is. Zeker door de komst van Apple Intelligence is 12 GB aan werkgeheugen geen overbodige luxe meer. Voor het verwerken van alle functies die werken met Apple Intelligence is al snel meer werkgeheugen nodig.

Apple kiest er daarom voor om het werkgeheugen bij de iPhone 18 uit te breiden. Dat is een belangrijke stap, omdat steeds meer functies werken met kunstmatige intelligentie en Apple Intelligence. Laatstgenoemde wordt lokaal op je iPhone gedraaid, waarvoor genoeg geheugen nodig is. Met 12 GB aan werkgeheugen heeft de iPhone 18-serie geen moeite meer met het draaien van meerdere zwaren taken op hetzelfde moment. Zo voorkomt Apple dat de iPhone langzaam wordt als je aan het multitasken bent.

Release van de iPhone 18

Bij de iPhone 18 krijg je maar liefst 12 GB aan werkgeheugen, maar dat is niet de enige verbetering van de iPhone. Apple voorziet het toestel van de A20-chip en werkt aan een versimpelde cameraregelaar. Verder blijft het afwachten welke functies naar de iPhone 18 komen, omdat Apple zoekt naar manieren om de prijs van de smartphone te drukken. Door chiptekorten en stijgende productiekosten wordt het steeds duurder om de nieuwe iPhones te fabriceren.

We moeten overigens nog wel even wachten op de iPhone 18. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 18 pas in het voorjaar van 2027 aankondigt, op hetzelfde moment als de iPhone 18e. In september 2026 zien we alleen de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Ultra. Nog even geduld dus, want de reguliere iPhone wordt pas begin 2027 uitgebreid met deze exclusieve Pro-functie.