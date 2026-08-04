iPhone wordt compleet anders: dit is Apple het komende jaar van plan

Apple lijkt echt afscheid te gaan nemen van het vertrouwde iPhone-ontwerp – deze opvallende nieuwe modellen komen er in het komende jaar aan.

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iPhone wordt compleet anders in het komende jaar

Jarenlang onderging de iPhone vooral kleine uiterlijke veranderingen, maar de nieuwste geruchten wijzen erop dat er twee opvallend nieuwe modellen aankomen. Dit najaar komt Apple met de eerste vouwbare iPhone en in 2027 verschijnt er een speciale jubileum-iPhone met een vernieuwd ontwerp. Volgens de bekende Weibo-leaker Fixed Focus Digital werkt Apple achter de schermen hard aan beide toestellen.

iPhone Ultra

Het grootste nieuws is de komst van de eerste vouwbare iPhone, die waarschijnlijk de naam iPhone Ultra krijgt. Daarmee gaat Apple eindelijk de concurrentie aan met fabrikanten die al langer vouwbare smartphones aanbieden. Er zouden aanvankelijk problemen zijn geweest met het opschalen van de productie, maar die zijn inmiddels opgelost. Eind juli zou zelfs de complete productielijn gereed zijn gemaakt.

Dat betekent overigens niet automatisch dat de iPhone Ultra daadwerkelijk in september verschijnt. Een lichte vertraging blijft volgens de geruchten mogelijk en ook een beperkte voorraad bij de introductie wordt niet uitgesloten. Toch lijkt alles erop te wijzen dat Apple de nieuwe iPhone al binnen enkele weken presenteert.

iPhone 20

Ook voor het komende jaar staan er grote veranderingen voor de iPhone op de planning. Apple viert dan twintig jaar iPhone en zou dat aangrijpen voor een compleet vernieuwd Pro-model. Volgens Fixed Focus Digital behoudt deze jubileum-iPhone de dunne behuizing die we kennen van de iPhone Air. Daarnaast zou Apple teruggrijpen op een ontwerp waarin glas een belangrijkere rol speelt. Wat dat precies betekent, is nog niet duidelijk.

De huidige Pro-modellen combineren glas met een metalen frame. Mogelijk kiest Apple straks voor een ontwerp waarin nog meer glas wordt gebruikt. Een andere opvallende wijziging is de komst van een grotere vapor chamber. Dat is een geavanceerd koelsysteem dat de warmte van de processor efficiënter afvoert. Een grotere vapor chamber kan ervoor zorgen dat de iPhone onder zware belasting langer topprestaties levert zonder terug te schakelen om oververhitting te voorkomen.

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