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iOS 26 vs iOS 27: deze 3 iPhone-functies krijgen een grote update

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
15 juni 2026, 17:04
3 min leestijd
iOS 26 vs iOS 27: deze 3 iPhone-functies krijgen een grote update

Apple heeft iOS 27 aangekondigd en drie iPhone-functies werken straks veel beter dan in iOS 26. Dit zijn ze!

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iOS 26 vs iOS 27

De belangrijkste softwareversies van 2026 zijn gepresenteerd! Op de jaarlijkse WWDC heeft Apple grote updates als iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 aangekondigd. Met iOS 27 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, waarin een aantal functies veel beter werkt dan nu in iOS 26 het geval is. Ben jij benieuwd alle nieuwe functies? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

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1. Foto’s-app

Apple Intelligence is een belangrijk onderdeel van iOS 27 en dat is te zien aan de Foto’s-app. De functie ‘Ruim op’ is al langer beschikbaar in Nederland en België en is bedoeld om storende onderdelen van een foto weg te halen. Helaas werkte dat vaak niet naar behoren en werd de afbeelding op een vreemde manier bewerkt. In iOS 27 is Apple Intelligence flink verbeterd en dat is te zien aan de functie ‘Ruim op’. Dit zijn de verschillen tussen iOS 26 en iOS 27:

@iphonednl iOS 26.5 🆚 iOS 27 — Nieuwe AI Clean Up voor iPhone 📸✨ De ‘Ruim Op’-functie is slimmer en verwijdert afleidingen uit je foto’s nog beter 🤯 Wat vind jij van deze update?🤔 💡 #ios27 #iphoneupdate #cleanup #ai #apple ♬ Montagem da Chupeta – Lthiago

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2. Timer

Zet je regelmatig een timer op je iPhone? Dan krijg je er in iOS 27 een handige functie bij, want je kunt timers dan veel eenvoudiger aanpassen dan in iOS 26. In de nieuwe softwareversie hoef je niet meer naar de Klok-app te gaan, in plaats daarvan zet je de timer via het Bedieningspaneel. Als je daar op de timer tikt verschijnt een schuifbalk, waarmee je kunt instellen hoelang de timer duurt. Zo doe je dat in iOS 27:

@iphonednl iOS 26.5 🆚 iOS 27 — Nieuwe Timer Display📱 De timer in je Control Center is helemaal vernieuwd! Je kunt nu sneller en makkelijker de timer aanzetten op je iPhone ⏱️ zonder de Klok-app te openen 😮 Wat vind jij fijner: de oude timer of de nieuwe in iOS 27? 🤔 #creatorsearchinsights 💡 #ios27 #iphoneupdate #iphonetricks #timer ♬ som original – KS SHEIK

3. Toegangsscherm

Het toegangsscherm van de iPhone krijgt een langverwachte verbetering in iOS 27. Apple heeft de afgelopen jaren veel nieuwe functies toegevoegd, waarmee je het scherm kan personaliseren. Met iOS 27 gaat Apple nog een stap verder dan in iOS 26, want je kunt de klok dan voor het eerst verwijderen van het toegangsscherm. Zo kun je ook voor een kleine klok kiezen, zodat je achtergrond beter zichtbaar is. Dat werkt op de volgende manier in iOS 27:

@iphonednl iOS 26.5 🆚 iOS 27 — Lock Screen Klok Display!⏰ In iOS 27 kun je je klok op het vergrendelscherm klein, minimalistisch en overzichtelijk maken ⏰ Zo houd je een cleaner lock screen en zie je in één oogopslag de tijd 😮 Wat vind jij fijner: de oude grote klok of de nieuwe minimalistische stijl? 👀 💡 #ios27 #iphoneupdate #lockscreen #iphone #techtok ♬ Dai Dai – Shakira & Burna Boy

Release van iOS 27

Apple voegt een aantal handige verbeteringen toe, waardoor je iPhone weer wat beter werkt met iOS 27. De verschillen tussen iOS 26 en iOS 27 zijn groot, want Apple Intelligence komt naar veel meer applicaties. Daar moeten we wel nog even voor wachten, want iOS 27 verschijnt pas in september. Wil je op de hoogte blijven van de softwareversie? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief en volg ons op TikTok!

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