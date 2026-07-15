Dit onderdeel komt verrassend terug naar de iPhone in 2026 (maar dat wil je niet)

De iPhone wordt in 2026 uitgebreid met een onderdeel, waar Apple jaren geleden juist afscheid van nam. Om deze functie gaat het!

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Touch ID

De nieuwe iPhones van 2026 komen eraan! Volgens geruchten brengt Apple in september drie nieuwe iPhones uit, maar ziet de line-up er anders uit dan we gewend zijn. Dit jaar staan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning, de reguliere iPhone 18 volgt pas in 2027. In plaats daarvan zien we in september naar verluidt de iPhone Ultra, die wordt voorzien van een wel heel opvallend onderdeel.

De iPhone Ultra wordt het eerste opvouwbare apparaat van Apple. Bij de opvouwbare iPhone krijg je aan zowel de buiten- als binnenkant een scherm, dat opengeklapt ongeveer even groot is als de iPad mini. Volgens geruchten keert een verrassend onderdeel weer terug bij de iPhone Ultra, want Apple voorziet de nieuwe iPhone in 2026 weer van Touch ID. Dat is opvallend, omdat Apple in 2025 juist afscheid nam van Touch ID bij de iPhone.

iPhone Ultra

De iPhone Ultra wordt met maar liefst twee displays de geavanceerdste iPhone van het jaar. Dat is niet te zien aan de beveiliging van het apparaat, want Apple brengt Touch ID terug naar de iPhone in 2026. Reden hiervoor is de extreem dunne behuizing, die Apple helemaal opnieuw heeft moeten ontwerpen. In deze behuizing is waarschijnlijk geen ruimte voor Face ID, waardoor Apple voor Touch ID in de vergrendelknop kiest bij de iPhone Ultra.

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In 2022 verscheen de laatste iPhone met Touch ID, dat was de voordelige iPhone SE. Vier jaar later keert het onderdeel verrassend genoeg weer terug, dit keer bij de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden wel voorzien van Face ID, dat een aantal voordelen heeft in vergelijking met Touch ID. Zo werkt Touch ID niet als je vieze of natte vingers hebt en heeft de knop ook moeite met vingers die een litteken hebben. Face ID is bovendien veiliger dan Touch ID.

Release van de iPhone Ultra

Als de geruchten kloppen keert Touch ID voor het eerst in vier jaar weer terug naar de iPhone. De iPhone Ultra krijgt Touch ID in de vergrendelknop, zoals we nu ook al bij de iPad (mini) zien. De terugkeer van Touch ID heeft overigens niet alleen maar nadelen, want het Dynamic Island verdwijnt waarschijnlijk bij de iPhone Ultra. Nu wordt het Dynamic Island nog gebruikt om de Face ID-sensor in te verbergen, maar dat is door de terugkeer van Touch ID niet meer nodig.

Je hebt daardoor meer ruimte op het scherm van de iPhone Ultra. Verder beschikt de iPhone Ultra naar verluidt over de A20 Pro-chip, vier camera’s en een 5,5-inch én 7,8-inch display. Het is de verwachting dat Apple de iPhone Ultra in september presenteert, mogelijk volgt de release pas later dit jaar. Wil je niks missen van de nieuwe iPhones? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!