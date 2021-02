De iPhone 13 zou een always on-scherm krijgen en Apple sleutelt alvast aan de opvolger van 5G. Ook zou het eerste Apple-evenement van dit jaar op 16 maart zijn. Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van afgelopen week.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: iPhone 13 krijgt always on-scherm en 120Hz-display

Afgelopen week kwamen er geruchten over de iPhone 13 naar buiten. Apples nieuwe toestel zou onder meer een always on-scherm krijgen. Zo’n display staat, zoals je zou verwachten, altijd aan en kan daardoor bijvoorbeeld binnenkomende meldingen laten zien. Ook schijnt de iPhone 13 een 120Hz-scherm te krijgen. Dat is twee keer zoveel als het 60Hz-scherm van de iPhone 12-serie. Dankzij de extra frames tovert de iPhone soepelere animaties op het scherm.

→ Lees verder over het verwachte always on-scherm van de iPhone 13

217 nieuwe emoji in iOS 14.5

Wie geen genoeg kan krijgen van lollige emoji, moet binnenkort zeker iOS 14.5 installeren. De software-update voegt maar liefst 217 nieuwe exemplaren toe aan je iPhone. Ben je constant op zoek naar nieuwe manieren om jezelf uit te drukken? Dan hebben we goed nieuws: met iOS 14.5 heb je binnenkort de beschikking over 217 nieuwe emoji. Dat blijkt uit de tweede testversie die van de software-update is uitgebracht.

→ Lees verder over de nieuwe emoji in iOS 14.5

‘Volgende Apple-evenement op 16 maart, bedrijf doet drie onthullingen’

Het eerstvolgende Apple-evenement is op 16 maart. Het bedrijf kondigt die dag de AirTag aan, de langverwachte tracker voor het terugvinden van spullen. Ook krijgen we tijdens het evenement mogelijk de nieuwe iPad Pro en iPad mini te zien. Dat beweert Economic Daily News. De Taiwanese website baseert dit op een aantal claims van anonieme Twitter-accounts. Zij claimen dat het bedrijf die dag drie onthullingen doet, waaronder de AirTag.

→ Lees verder over het Apple-evenement van maart 2021

Eerste malware voor nieuwe Macs (met M1-chip) opgedoken

De eerste malware voor Macs met een M1-chip is opgedoken. De kwaadaardige software doet zich voor als een browserextensie van Safari, maar verzamelt in werkelijkheid persoonlijke gegevens. Het is onduidelijk hoe wijdverspreid de malware is. Volgens de ontdekker doet het virus zich voor als een (legitieme) browserextensie voor de Safari-browser van Apple.

→ Lees verder over de eerste malware voor M1-Macs

‘Apple werkt aan 6G, de opvolger van 5G’

Apple is bezig met 6G. De iPhone-maker zoekt personeelsleden om aan de slag te gaan met de opvolger van het 5G-netwerk. Naar schatting wordt 6G rond 2030 beschikbaar. Apple is op zoek naar personeel dat aan de slag gaat met de “volgende generatie van draadloze netwerken”. Het bedrijf geeft aan dat de nieuwe medewerkers een “fundamentele impact” op de toekomst van Apple-producten gaan hebben.

→ Lees verder over de 6G-plannen van Apple

Apple gaat Watch Series 5 en Watch SE met oplaadproblemen gratis repareren

Apple gaat Apple Watch Series 5- en Watch SE-horloges met oplaadproblemen gratis repareren. Volgens het bedrijf heeft een klein gedeelte van de gebruikers problemen met opladen wanneer de spaarstand is ingeschakeld. Heb jij last van dit oplaadprobleem? Dan kom je in aanmerking voor Apples reparatieprogramma. Om hiervan gebruik te maken neem je contact op met de helpdesk van het bedrijf.

→ Lees verder over het Apple Watch-reparatieprogramma

Video van de week: tweede indruk van de iPhone 12