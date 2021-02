Apple gaat Apple Watch Series 5- en Watch SE-horloges met oplaadproblemen gratis repareren. Volgens het bedrijf heeft een klein gedeelte van de gebruikers problemen met opladen wanneer de spaarstand is ingeschakeld.

Lees verder na de advertentie.

Reparatieprogramma voor Apple Watch Series 5 en Watch SE met oplaadproblemen

Gisteren bracht Apple watchOS 7.3.1. Deze tussentijdse software-update lost een probleem op waardoor Apple Watches niet kunnen opladen wanneer het horloge in de spaarstand staat. Het probleem doet zich voor bij de Apple Watch Series 5 (uit 2019) en Apple Watch SE, die eind 2020 verscheen.

Zo werkt het programma

Heb jij last van dit oplaadprobleem? Dan kom je in aanmerking voor Apples reparatieprogramma. Om hiervan gebruik te maken neem je contact op met de helpdesk van het bedrijf.

Zodra jij je Apple Watch naar het reparatiepunt opstuurt, wordt gecontroleerd of jouw horloge in aanmerking komt voor het programma. In dat geval wordt je batterij kosteloos vervanging.

Check of jouw Apple Watch in aanmerking komt

Weet je niet zeker of jouw Apple-horloge last heeft van dit probleem? Dat kun je checken door de spaarstand van je horloge in te schakelen, of wachten totdat het accupercentage op 1 procent staat. In dat geval wordt de spaarstand automatisch ingeschakeld. Plaats vervolgens je Apple Watch op de oplader en wacht maximaal 30 minuten. Wanneer het horloge niet wordt opgeladen kun je contact opnemen met Apple.

Volgens Apple spelen de problemen bij een klein aantal gebruikers van de Watch Series 5 en Watch SE. Volgens het bedrijf is het belangrijk om zo snel mogelijk naar watchOS 7.3.1 te updaten, want dan kunnen de problemen worden voorkomen. Zodra een Apple Watch last heeft van de oplaadproblemen moet hij gerepareerd worden.

Over de spaarstand

De spaarstand zorgt ervoor dat je Apple Watch langer meegaat omdat hij praktisch geen stroom verbruikt. Dit komt omdat het horloge dan alleen maar de tijd laat zien. Alle andere functies worden uitgeschakeld op het moment dat je de spaarstand activeert. Je kunt de spaarstand aanzetten via het Bedieningspaneel. Tik vervolgens op het batterijpercentage en verschuif de schakelaar bij ‘Spaarstand’.