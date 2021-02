De eerste malware voor Macs met een M1-chip is opgedoken. De kwaadaardige software doet zich voor als een browserextensie van Safari, maar verzamelt in werkelijkheid persoonlijke gegevens. Het is onduidelijk hoe wijdverspreid de malware is.

Eerste malware voor Macs met Apple M1-chip ontdekt

De ontdekking werd gedaan door Patrick Wardle, een bekende beveiligingsonderzoeker. Wardle beschrijft op zijn blog hoe de malware, die GoSearch 22 heet, zich gedraagt. Volgens de beveiligingsonderzoeker doet het virus zich voor als een (legitieme) browserextensie voor de Safari-browser van Apple.

Op de achtergrond verzamelt de malware echter persoonlijke gegevens van gebruikers, en stuurt deze data door. De extensie toont ook reclames die naar malafide websites leiden. De extensie is inmiddels door Apple opgemerkt en het bedrijf heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Onder meer de gebruikte licentie is ingetrokken.

Malware voorkomen

De belangrijkste tip om malware te voorkomen is voorzichtig zijn. Download alleen apps via de Mac App Store en bezoek alleen websites waarvan je weet dat ze legitiem zijn. Ook is het belangrijk om je besturingssysteem en apps zoveel mogelijk up-to-date te houden. Apple werkt haar systemen immers continu bij om malware (en andere ongewenste zaken) een hak te zetten.

Het is voor zover bekend de eerste vorm van malware voor de M1-chip. Deze processor wordt door Apple zelf geproduceerd en is onder meer te vinden in de nieuwe MacBook Air en 13 inch-MacBook Pro. Ook de meest recente Mac mini-desktop is met een M1-chip uitgerust. Het is voor het eerst dat Apple haar eigen computerchips maakt. Hiervoor werkte het bedrijf jarenlang samen met fabrikant Intel.

Wat is malware?

Malware is kwaadaardige software die zonder jouw weten op je apparaat wordt geplaatst. De code kan verschillende doeleinden hebben. De ene soort malware houdt bijvoorbeeld bij wat voor toetsen je indrukt op het keyboard van je laptop, terwijl een andere vorm bijvoorbeeld mee kan kijken in apps die je gebruikt.

