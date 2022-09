Deze 10 malafide iPhone-apps moet je zeker niet downloaden

Beveiligingsonderzoekers hebben 10 iPhone-apps ontdekt die zich bezighouden met adware. Dit is een vorm van malware die je eindeloos veel advertenties stuurt.

iPhone-apps met adware

De eisen voor apps in de App Store zijn streng; toch sijpelen er af en toe kwaadaardige apps binnen. Onlangs waren er 10 adware-apps te downloaden – zo ontdekten beveiligingsspecialisten.

Apple heeft ze inmiddels uit de App Store geruimd, maar het is goed om te checken of een van de apps op je iPhone staat. Dit zijn de ontdekte iPhone-apps met adware:

Loot the Castle

Run Bridge

Shinning Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs

Als je toevallig een van de apps hebt gedownload, is de beste manier om de adware te lijf te gaan door de app simpelweg van je iPhone te verwijderen.

Is het schadelijk?

In tegenstelling tot andere vormen van malware is adware niet zo schadelijk. Ze overspoelen je vooral met dubieuze advertenties. De apps vertellen je hoe je op miraculeuze wijze gewicht kunt verliezen, onthullen hoe je snel rijk wordt, of sturen je door naar een pikante website. Ook kan de software gebruikersgegevens verzamelen voor marketingdoeleinden.

De malafide apps werden ontdekt door het Satori Threat Intelligence-team. Zij vonden 85 adware-apps. Tien staan in de App Store van Apple en de andere 75 zijn te vinden op Google Play. Samen zijn de apps meer dan 13 miljoen keer gedownload. Het Satori-team had Google en Apple geïnformeerd over hun bevindingen en de apps zijn verwijderd uit de officiële Android- en iOS-winkel. Je kunt ze dus niet meer downloaden.