iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

De iPhone Air 2 is weliswaar uitgesteld, maar de opvolger van de eerste dunne iPhone komt wel – we vertellen wanneer je hem kunt verwachten.

Dit is wanneer de iPhone Air 2 verschijnt

Mark Gurman van Bloomberg heeft nieuwe informatie gedeeld over wanneer de iPhone Air 2 verschijnt. Volgens hem is Apple van plan om in 2027 op verschillende momenten de iPhone Air 2 en een iPhone ter ere van het 20-jarig jubileum uit te brengen. In de nieuwste editie van zijn Power On-nieuwsbrief zei Gurman dat de volgende iPhone Air waarschijnlijk rond maart 2027 wordt uitgebracht, samen met de ‘reguliere’ iPhone 18 en een goedkopere iPhone 18e.

Hij zegt verder dat de iPhone ter ere van het 20-jarig jubileum waarschijnlijk in september 2027 volgt. Gurman verwacht dat dit toestel een gebogen glazen scherm krijgt met een verborgen camera aan de voorkant. Dit zijn alle nieuwe iPhone-modellen die Gurman verwacht dat Apple tussen de tweede helft van 2026 en de eerste helft van 2027 zal uitbrengen:

Najaar 2026 (waarschijnlijk september) : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Fold.

(waarschijnlijk september) iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Fold. Voorjaar 2027 (waarschijnlijk maart): iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2.

De iPhone Air 2 krijgt deze vernieuwingen

Vorige week meldde The Information dat Apple vermoedelijk in het voorjaar van 2027 een vernieuwde iPhone Air met een tweede camera aan de achterzijde uitbrengt. In het bericht stond ook dat de volgende iPhone Air minder weegt, een grotere batterijcapaciteit en een vapor chamber koelsysteem krijgt.

Gurman zegt dat het toevoegen van een ultragroothoekcamera aan de iPhone Air technisch mogelijk is, maar dat hij het een vreemde beslissing vindt, aangezien het zogenaamde ‘plateau’ van het apparaat al vol is en het relatief veel werk is voor een iPhone die maar weinig mensen kopen. Functies zoals een tweede camera en een langere batterijduur zouden de iPhone Air wel veel aantrekkelijker kunnen maken, waardoor de vraag naar het toestel mogelijk groter wordt.

Niet uitgesteld

Gurman meent dat de iPhone Air 2 altijd al gepland stond voor 2027 en dus niet is uitgesteld. Hij verwacht dat het toestel een 2nm-chip krijgt voor snellere prestaties en een langere batterijduur.

Hoewel er verschillende berichten zijn dat de vraag naar de iPhone Air laag is, verwachtte Apple volgens Gurman altijd al dat het toestel slechts 6 tot 8 procent van de nieuwe iPhone-verkopen zou uitmaken. Het is onduidelijk of Apple dat doel heeft bereikt. Wil je niets missen van de ontwikkelingen omtrent de iPhone Air 2, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!