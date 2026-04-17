Deze 7 nieuwe functies komen naar de iPhone Ultra – en dit is wanneer 

De iPhone Ultra verschijnt naar verluidt in 2026 en krijgt zeven belangrijke nieuwe functies. Dit zijn ze en dit is de verwachte release!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Ultra

Apple werkt aan een compleet nieuwe iPhone! Volgens geruchten staat in 2026 de iPhone Ultra op de planning, die ook wel de iPhone Fold wordt genoemd. Het wordt het eerste opvouwbare apparaat van het bedrijf, waardoor we veel nieuwe functies bij de iPhone Ultra kunnen verwachten. Apple heeft zelf nog niets losgelaten over het apparaat, maar geruchten verklappen al veel over de opvouwbare iPhone. Dit is er tot nu toe bekend!

1. Uniek design

De iPhone Ultra wordt Apple’s eerste opvouwbare toestel, waardoor het apparaat zonder twijfel een uniek design krijgt. Volgens geruchten klapt de telefoon open als een boek en krijg je dan een formaat dat vergelijkbaar is met de iPad mini 2024. Het is de verwachting dat Apple kiest voor een enorm dun design met titanium randen, zoals we nu al bij de iPhone Air zien. De telefoon is naar verluidt verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

2. Twee schermen

Bij dat unieke design horen twee schermen, want de iPhone Ultra heeft zowel aan de buiten- als binnenkant displays. Aan de buitenkant is dat een 5,5-inch scherm, binnen kiest Apple voor een 7,8-inch display. Laatstgenoemde is ongeveer hetzelfde formaat als de iPad mini 2024. De iPhone Ultra onderscheidt zich van concurrenten met een scherm zonder duidelijke vouw. Apple werkt aan een kreukvrij scherm, zodat je niet ziet waar de iPhone wordt dichtgeklapt.

3. Vier camera’s

De iPhone Ultra krijgt in totaal vier camera’s, waaronder twee frontcamera’s. Apple kiest daarbij voor twee 18- of 24-megapixel frontcamera’s met ondersteuning voor Middelpunt. Zo heb je bij ieder scherm van de iPhone Ultra functies om te videobellen of foto’s te maken met een frontcamera. Aan de achterzijde krijgt het apparaat twee 48-megapixelcamera’s, dat zijn de hoofd- en de ultragroothoekcamera. De telelens ontbreekt, dus je kunt vermoedelijk beperkt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

4. Multitasken in iOS 27

De iPhone Ultra krijgt een relatief groot scherm en daar wordt het besturingssysteem op aangepast. Volgens geruchten wordt het met iOS 27 gemakkelijker om te multitasken met de opvouwbare iPhone. Het wordt voor het eerst mogelijk om twee applicaties naast elkaar te draaien op de iPhone, een functie die eerder exclusief voor iPadOS en macOS was. Bij de iPhone Ultra kun je twee apps tegelijk gebruiken, mits het apparaat is opengeklapt.

5. A20 Pro-chip

Bij een compleet nieuwe iPhone hoort ook een nieuwe processor. Het is de verwachting dat de iPhone Ultra draait op de A20 Pro-chip, die ook naar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komt. Deze processor krijgt waarschijnlijk 12 GB aan werkgeheugen, zoals we nu ook bij de iPhone 17 Pro (Max) zien. De A20 Pro-chip wordt mogelijk geproduceerd volgens het nieuwe 2nm-procedé, waardoor de processor nog energiezuiniger en krachtiger is dan eerdere chips van Apple.

6. C2-modem

De A20 Pro-chip is niet de enige nieuwe processor van het bedrijf, want Apple verwerkt waarschijnlijk ook het nieuwe C2-modem in de iPhone Ultra. Die zorgt voor de mobiele verbindingen in de opvouwbare iPhone, die sneller en betrouwbaarder worden. Met het C2-modem heeft de iPhone beter bereik in drukke omgevingen, is je privacy beter beschermd én introduceert Apple meer satellietfuncties. Daarover lees je hier meer.

7. Touch ID

Naast alle nieuwe functies keert ook een oude bekende terug, want de iPhone Ultra wordt beveiligd met Touch ID. Dat gebeurt op een manier die we nog niet eerder hebben gezien bij de iPhone; Apple plaatst de Touch ID-sensor in de vergrendelknop. Bij de iPhone Ultra krijg je dus geen Face ID, dat gevolgen heeft voor het Dynamic Island. Deze feature wordt veel kleiner of verdwijnt zelfs helemaal bij de opvouwbare iPhone.

Release van de iPhone Ultra

Er komen dus grote veranderingen naar de iPhone in 2026, want Apple bereidt de release van de eerste opvouwbare iPhone voor. We moeten nog wel even wachten op de iPhone Ultra, de aankondiging wordt pas in september verwacht. Volgens geruchten ligt de nieuwe iPhone pas eind 2026 in de winkels. Wil je niks missen van de compleet nieuwe iPhone? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, waarin je op de hoogte worden gehouden!