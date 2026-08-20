iPhone 18 Pro design: deze 3 veelgevraagde updates komen eraan

We verwachten de iPhone 18 Pro en Pro Max volgende maand en naast nieuwe functies komen er vermoedelijk ook drie updates in het design.

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De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen volgens nieuwe geruchten drie opvallende design-updates. We zetten ze voor je op een rij.

1. Achterkant wordt één geheel

Een van de meest opvallende veranderingen heeft betrekking op de achterkant. Bij de iPhone 17 Pro combineerde Apple verschillende tinten voor het glas en aluminium, wat voor een duidelijk tweekleurig effect zorgde. Dit is een van de updates van de iPhone 18 Pro: volgens Weibo-gebruiker Instant Digital werkt Apple namelijk aan een achterkant waarbij het glas en aluminium qua kleur beter op elkaar aansluiten. Daardoor moet het toestel een veel strakkere en meer uniforme uitstraling krijgen.

3. Nieuwe kleuren

Apple kiest vermoedelijk opnieuw voor opvallende Pro-kleuren. Voor de iPhone 18 Pro worden momenteel Donker kersenrood (Dark Cherry), Zwart, Zilver en Lichtblauw genoemd. Vooral Donker kersenrood moet een blikvanger worden: de kleur zou ergens tussen bordeauxrood, koffiebruin en donkerpaars in zitten. Een zwarte of Spacegrijs-variant is volgens tegenstrijdige geruchten mogelijk een vierde optie.

2. Kleiner Dynamic Island

Een van de andere updates van de iPhone 18 Pro heeft betrekking op het Dynamic Island. Apple introduceerde de uitsparing in 2022 met de iPhone 14 Pro, maar het formaat bleef sindsdien grotendeels hetzelfde. Bij de iPhone 18 Pro zou het Dynamic Island ongeveer 35 procent kleiner worden. Dit is mogelijk omdat een deel van de Face ID-techniek vermoedelijk onder het scherm verdwijnt. Een volledig scherm met alleen een gaatje voor de selfie-camera lijkt er echter nog niet te komen.

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De iPhone 18 Pro lijkt daarmee dus niet alleen van binnen, maar ook van buiten interessante updates te krijgen. Vooral het kleinere Dynamic Island en de uniformere achterkant kunnen een duidelijk verschil maken. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!