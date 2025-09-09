iPhone 17 wordt véél beter dan de iPhone 16 (om deze 3 redenen)

Was je weinig enthousiast over de iPhone 16? Dan hebben we goed nieuws, want de iPhone 17 wordt véél beter dan de iPhone 16.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 komt binnenkort

Het is inmiddels een jaar geleden dat Apple de iPhone 16-serie aangekondigde. De telefoon kreeg er veel nieuwe functies bij, maar miste ook een aantal belangrijke verbeteringen. Daar brengt Apple bij de iPhone 17 verandering in, want die wordt volgens geruchten veel beter dan de iPhone 16. Ben je benieuwd welke langverwachte features je kunt verwachten? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Nieuw design

Apple heeft de afgelopen jaren weinig veranderingen doorgevoerd bij het ontwerp van de iPhone. Dat was ook bij de iPhone 16 het geval, waarbij enkel de nieuwe kleuren en de verplaatste cameralenzen zorgden voor aanpassingen in het design. Ben je juist op zoek naar een iPhone die er écht anders uitziet? Dan wordt de iPhone 17-serie veel beter, want Apple voorziet een aantal toestellen van een compleet nieuw design.

Apple brengt met de iPhone 17 Air voor het eerst in jaren een volledig nieuw toestel uit. Het wordt Apple’s dunste smartphone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,5 millimeter. De behuizing van de iPhone 17 Air wordt opnieuw ontworpen, waarbij je ook uit een reeks nieuwe kleuren kunt kiezen. Bij het ontwerp van de iPhone 17 Pro (Max) zien we eveneens grote veranderingen, met een breder camera-eiland en een aluminium afwerking.

→ Lees hier meer over het design van de iPhone 17.

2. Sterk verbeterde accu

Haalt jouw iPhone het einde van de dag niet? In dat geval is het tijd om binnenkort over te stappen naar een nieuwe iPhone, want de accu van de iPhone 17 wordt véél beter. Volgens recente geruchten krijgen vrijwel alle toestellen meer batterijcapaciteit dan eerdere iPhones. Dat betekent dat de accu groter wordt, dat leidt tot een langere batterijduur van de iPhone. Zo ligt de batterijcapaciteit in de iPhone 17 Pro maar liefst 19 procent hoger in vergelijking met de iPhone 16 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De accu van de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max worden eveneens groter dan we eerder bij de iPhone 16-serie zagen. De iPhone 16 gaat tot 22 uur mee bij het afspelen van video’s, bij de iPhone 16 Pro is dat 27 uur en met de iPhone 16 Pro Max doe je zelfs tot 33 uur. Dit wordt bij de iPhone 17-serie dus nog veel beter, zeker in combinatie met de energiezuinigere A19 Pro-chip. Je hoeft de volgende iPhone dus veel minder vaak aan de lader te leggen.

→ Lees hier meer over de accu van de iPhone 17.

3. Meer camerafuncties

Apple heeft de frontcamera van de iPhone na de iPhone 11 nauwelijks aangepast. Sinds 2019 beschikken alle iPhones over een 12-megapixel frontcamera. Daar komt bij de iPhone 17-serie eindelijk verandering in, want de frontcamera wordt dit jaar veel beter. Alle nieuwe iPhones krijgen dit jaar een 24-megapixel frontcamera. Dat betekent dat je foto’s en video’s in veel hogere kwaliteit kunt maken.

Voer je regelmatig videogesprekken met je iPhone? Ook dan is de verbeterde frontcamera goed nieuws, want de gesprekken hebben dan een hogere beeldkwaliteit. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden ook de camera’s aan de achterzijde beter, want deze toestellen krijgen maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Daarnaast kun je met de telefoons vermoedelijk tot 8x inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

→ Lees hier meer over het design van de iPhone 17.

Release van de iPhone 17

De iPhone 17 krijgt een aantal langverwachte functies, die de iPhone 16 moest missen. We hoeven niet lang meer te wachten, want Apple presenteert de nieuwe iPhones en Apple Watches op dinsdag 9 september 2025. Die avond weten we zeker welke verbeteringen naar alle toestellen komen én welke beginprijzen Apple hanteert. Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? In dat geval kun je de smartphone komende vrijdag al bestellen.

Die dag begint de pre-order van de nieuwe iPhones, een week later verschijnen alle toestellen in de winkels. Het is aan te raden om de nieuwe iPhone al in de pre-order te bestellen, omdat de levertijden na de release snel kunnen oplopen. Zo voorkom je dat je weken of zelfs maanden moet wachten op je nieuwe toestel. Wil je geen enkele aankondiging over de iPhone 17 missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent: