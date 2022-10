iPad (2022) vs iPad (2021): zo groot zijn de verschillen

De nieuwste instap-tablet van Apple is uit! Het is de 10e generatie iPad, ook wel de iPad 2022 genoemd. In dit artikel nemen we je mee naar de (opvallend grote) verschillen tussen de iPad 2022 en iPad 2021.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 vs iPad 2021: de verschillen

De iPad line-up bestaat uit vier verschillende modellen. De iPad mini is vooral compact, de iPad Pro richt zich op de professionele gebruiker en de iPad Air wordt beschouwd als de gulden middenweg. Hij heeft een veel groter scherm dan de iPad mini, maar is niet zo duur en geavanceerd als de iPad Pro.

Daarnaast verkoopt Apple een instapper, die gewoon ‘iPad’ heet. Dit jaar introduceerde Apple alweer de iPad van tiende generatie. De verbeteringen zijn groot. Weg zijn de thuisknop, Lightning-poort en gebogen zijkanten. En er is een groter scherm van 10,9-inch.

Toch is het lastig kiezen, want de iPad 2022 is aanzienlijk duurder dan zijn voorganger. Dus: is de prijsverhoging het geld waard? Of kun je beter gaan voor de iPad 2021, die honderden euro’s goedkoper is. We vergelijken de iPad 2022 met de iPad 2021 om erachter te komen.

1. Ontwerp

Leg je de twee iPads naast elkaar, dan zie je grote verschillen. De iPad 2022 heeft een modern ontwerp, dat veel lijkt op de rest van de iPad-familie. De zijkanten zijn vlak, net als de achterkant. Ook is de thuis-knop verdwenen, waardoor de randen om het scherm fors kleiner zijn.

Overigens is de iPad 2022 nog steeds voorzien van Touch ID. Apple heeft de vingerafdrukscanner geïntegreerd in de aan/uit-knop, die zich rechtsboven het scherm bevindt. Bij de iPad 2021 druk je hiervoor op de thuisknop.

Een ander verschil is het kleurenpalet. De iPad 2021 is alleen verkrijgbaar in het Spacegrijs en Zilver. De nieuwe iPad 2022 heeft een stuk uitbundigere kleuren: blauw, roze en geel. Daarnaast kun je nog steeds kiezen voor de zilveren tint.

2. Scherm

Doordat bij de iPad 2022 de thuisknop is verdwenen, is daar ruimte voor een groter scherm – terwijl de iPad ongeveer even groot is gebleven. De iPad 2021 heeft een 10,2-inch display, terwijl de iPad 2022 een groter schermdiagonaal van 10,9 inch heeft.

Op de grootte na, zijn de schermen nagenoeg hetzelfde. Ze hebben allebei een pixeldichtheid van 264 pixels per inch, een helderheid tot 500 nits en True Tone-technologie. Ook missen de iPads allebei hetzelfde: een gelamineerd display ontbreekt, evenals antireflectiecoating en ProMotion-technologie. Een beter scherm krijg je dus niet met de iPad 2022, hij is alleen wat groter.

3. Camera

Opvallend bij de iPad 2022 is de positie van de voorste camera. Apple heeft hem verplaatst naar de lange zijde, zodat je tijdens het videobellen het scherm gewoon horizontaal kunt leggen. Doe je dat bij de iPad 2021, dan lijkt het door de positie van de camera (links of rechts van het scherm) net alsof je langs het scherm heen kijkt. De kwaliteit van de camera (met een 12 MP-sensor) is verder hetzelfde.

Dat geldt niet voor de achterste camera. Die heeft bij de iPad 2022 een upgrade gekregen, want daar prijkt een 12-MP groothoekcamera. Bij de iPad 2021 is de kwaliteit met 8 MP minder goed. Vraag jezelf wel af hoe belangrijk dit is, want waarschijnlijk maak je de meeste foto’s toch met de betere camera van de iPhone die je altijd bij je draagt.

4. Apple Pencil en toetsenbord

Beide instap-iPads kunnen alleen overweg met de Apple Pencil van de eerste generatie. Daarmee zijn het de enige iPads die Apple verkoopt zonder Apple Pencil 2-ondersteuning.

De iPad 2022 met het Magic Keyboard Folio

Waar de iPad 2022 en iPad 2021 wel in verschillen, is de ondersteuning voor het toetsenbord van Apple. De iPad 2022 kan overweg met het nieuwe Magic Keyboard Folio (€ 299), die je iPad omturnt in een ware MacBook. Het is een toetsenbord, standaard en trackpad in één. De iPad 2021 kan alleen overweg met de Smart Keyboard Folio (€ 199), die geen trackpad bevat. Dit is natuurlijk alleen een nadeel als je van plan bent om zo’n prijzig accessoire te kopen.

5. Processor

De tiende generatie iPad maakt een sprongetje als het gaat om processorkracht. Er zit een A14 Bionic-chip in, die zijn weg al had gevonden naar de iPhone 12-serie. Het zorgt voor een klein snelheidsverschil. maar het belangrijkste is dat je iPad daarmee een jaar langer verzekerd is van software-updates.

6. Prijzen

Dan komen we in deze iPad 2022 vs iPad 2021 vergelijking nu aan op het grootste verschil: de prijs. Terwijl de iPad 2021 vorig jaar een startprijs van 389 euro had, kost de iPad 2022 nu tweehonderd euro (!) meer. De prijs begint bij 589 euro.

Overigens verkoopt Apple de iPad 2021 nog steeds, die duurder is geworden. De startprijs is nu 439 euro. Dit zijn de prijzen:

iPad 2022-prijzen

iPad 2022 (64 GB, wifi): € 589 euro

iPad 2022 (256 GB, wifi): € 789 euro

iPad 2022 (64 GB, Cellular): € 789 euro

iPad 2022 (256 GB, Cellular): € 989 euro

De iPad 2022 ligt vanaf 26 oktober in de winkels. Je kunt de tablet al pre-orderen bij onderstaande shops.

iPad 2021-prijzen

iPad 2021 (64 GB, wifi): € 439 euro

iPad 2021 (256 GB, wifi): € 639 euro

iPad 2021 (64 GB, Cellular): € 609 euro

iPad 2021 (256 GB, Cellular): € 809 euro

Bij verschillende winkels wordt de iPad 2021 veel goedkoper aangeboden. De beste prijzen vind je hieronder.

iPad 2022 of iPad 2021: welke moet ik kiezen?

De iPad line-up bestaat uit vier verschillende modellen en de instap-iPad bedient een duidelijke doelgroep. Het is een iPad voor mensen die niet zoveel geven om de nieuwste en geavanceerdste functies. Ze willen ‘gewoon’ een iPad. Om te browsen, video’s bekijken en af en toe een spelletje spelen.

Behoor je tot die groep, dan is de iPad 2021 de tablet met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij ziet er minder modern uit en het scherm is een fractie kleiner, maar je bespaart er honderden euro’s mee. Wil je graag meer processorkracht en een beter (en groter scherm), dan zijn de iPad Air 2022 en iPad Pro 2022 de betere opties.