iPad mini 7 is officieel aangekondigd (iPhone-nieuws #42)

Apple heeft de iPad mini 7 officieel gepresenteerd! Dit en meer lees je in het iPhoned-weekoverzicht met het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws.

Apple heeft de nieuwe iPad mini aangekondigd! De tablet heeft vooral onder de motorkap een grote update gekregen. Benieuwd naar alle functies van de iPad mini 7? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar.

→ iPad mini 7 aangekondigd!

Een maand geleden kondigde Apple een reeks nieuwe producten aan. Deze maand komen er nog meer toestellen bij, die Apple waarschijnlijk via persberichten presenteert. Dit kun je verwachten in oktober 2024!

→ Welke producten komen eraan?

Er is een afbeelding gelekt van een hoesje voor de iPhone SE 4, die we begin volgend jaar verwachten. De foto verklapt een aantal functies van de volgende iPhone SE. Deze veranderingen maken we eruit op.

→ Dit zijn de nieuwe features

Heb jij een auto en wil je onderweg je iPhone gebruiken? Dan is CarPlay enorm handig om je iPhone veilig te bedienen. Daarvoor moet je wel een aantal functies van CarPlay inschakelen, nog voordat je vertrekt. Dit zijn ze!

→ Zet deze functies aan!

Apple heeft de prijs van de iPad 2022 verlaagd! De tablet verscheen op 26 oktober 2022 en is nog steeds de nieuwste uitvoering van de ‘normale’ iPad. Benieuwd naar de nieuwe prijzen van de tablet? Zo goedkoop is de iPad 2022 nu.

→ Hoe goedkoop is de iPad?

Het najaar is altijd een drukke tijd voor Apple, want dan verschijnt een reeks nieuwe producten. Het was de verwachting dat Apple deze maand nog een evenement zou organiseren, maar het lijkt erop dat er in 2024 toch geen oktober-event komt. Dit is waarom.

→ Geen Apple-event meer in 2024

Er is een update voor de AirPods Pro 2 beschikbaar! Met iOS 18 krijgt niet alleen je iPhone er nieuwe functies bij, ook de AirPods Pro 2 worden uitgebreid met nieuwe features. Met de firmware krijgen de AirPods Pro 2 ondersteuning voor deze nieuwe functies. Dit zijn ze!

→ AirPods Pro 2 worden nog beter

Apple heeft de Apple Watch Series 10 uitgebracht, die veel functies van de Apple Watch Ultra 2 heeft overgenomen. De reguliere Apple Watch heeft nu zelfs een groter scherm dan de Ultra. Welke Apple Watch moet je kopen in 2024?

→ Tijd voor een vergelijking

