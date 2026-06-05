Gerucht: iOS 27 komt jammer genoeg níét naar deze iPhones

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
5 juni 2026, 13:29
2 min leestijd
Gerucht: iOS 27 komt jammer genoeg níét naar deze iPhones

Apple komt binnenkort met iOS 27, maar niet alle iPhones kunnen de nieuwe versie installeren. Geruchten verklappen welke toestellen geen update krijgen.

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Gerucht: iOS 27 komt jammer genoeg níét naar deze iPhones

Heb je nog een iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max of iPhone SE uit 2020? Dan hebben we mogelijk wat minder leuk nieuws voor je. Volgens een bericht op Weibo krijgen deze iPhones straks géén update naar iOS 27.

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Dat betekent dat iOS 27 alleen beschikbaar komt op de iPhone 12-serie en nieuwer. Ook de iPhone SE 2022 gaat volgens deze geruchten de update nog krijgen. Voor de iPhone 11-serie en de iPhone SE 2020 lijkt het feestje dus voorbij.

Dat klinkt misschien alsof je iPhone meteen oud en onbruikbaar wordt, maar dat is niet zo. De iPhones die geen iOS 27 krijgen, krijgen nog wel beveiligingsupdates voor iOS 26. Je hebt dan niet de nieuwste functies, maar veiligheidslekken en grote bugs worden nog wel opgelost. Maar dat zal slechts een aantal jaar zijn, daarna stoppen ook deze updates.

Dit is wanneer iOS 27 verschijnt

iOS 27 wordt naar verwachting aangekondigd tijdens WWDC 2026, de grote ontwikkelaarsconferentie van Apple. Die keynote staat gepland voor maandag 8 juni. Meestal verschijnt de eerste testversie voor ontwikkelaars vrij vlot daarna.

De publieke bèta volgt dan meestal in juli, terwijl de definitieve versie normaal gesproken in september voor iedereen wordt uitgebracht.

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Over iOS 27 zelf gaan ook al wat geruchten. Apple zou vooral werken aan verbeteringen onder de motorkap, zoals bugfixes en meer stabiliteit. Ook komt er waarschijnlijk een vernieuwde Siri-app. Die slimmere Siri zou draaien op Apple Intelligence en daardoor vermoedelijk alleen beschikbaar zijn op de iPhone 15 Pro en nieuwer.

Voor nu blijft het dus nog eventjes afwachten. Maar heb je een iPhone 11 of iPhone SE uit 2020? Dan is de kans aanwezig dat iOS 26 je laatste grote iPhone-update wordt en dat je voor iOS 27 een van de nieuwe iPhones moet kopen. Bekijk in dat geval eens ons iPhone-overzicht waar je alle nieuwe toestellen overzichtelijk bij elkaar ziet.

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Bron afbeelding: Apple
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