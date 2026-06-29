Belangrijkste CarPlay-functie werkt in iOS 27 nóg beter (door deze upgrade)

Goed nieuws als je regelmatig CarPlay gebruikt, want de belangrijkste functie werkt veel beter in iOS 27. Dat komt door deze upgrade!

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CarPlay in iOS 27

Er komen veel nieuwe functies aan voor CarPlay! Apple heeft iOS 27 aangekondigd, waarmee niet alleen verbeteringen naar je iPhone komen. CarPlay wordt ook uitgebreid met handige features, zo kun je straks voor het eerst video’s afspelen op het scherm in de wagen. Toch is dit niet de belangrijkste verbetering voor CarPlay, want iOS 27 zorgt ervoor dat navigeren met het besturingssysteem veel beter werkt.

Apple voert met iOS 27 een grote verbetering door bij de navigatie op je iPhone. Die verbetering merk je vooral als je iPhone slecht mobiel bereik heeft, want dan gebruikt het toestel vanaf iOS 27 meer sensoren om je precieze locatie vast te stellen. Op basis van je snelheid en in welke richting je gaat kan je iPhone je locatie nauwkeuriger inschatten, zelfs als je even geen bereik hebt. Dat is een groot voordeel voor CarPlay, want daar werkt de belangrijkste functie nóg beter in iOS 27.

GPS is veel nauwkeuriger

CarPlay heeft veel handige functies, maar de belangrijkste is natuurlijk het tonen van de routebeschrijving. Om je locatie en een navigatiedienst te laden gebruikt CarPlay de locatievoorzieningen van je iPhone. Het is daarom een groot voordeel dat de locatievoorzieningen op je iPhone beter werken in iOS 27, want dat betekent dat je locatie in CarPlay ook nauwkeuriger wordt weergegeven. Dat is ook wel nodig, omdat die functie in CarPlay nog lang niet altijd naar behoren werkt.

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In dichtbevolkte gebieden heeft je iPhone regelmatig moeite met het laden van de locatie. Het signaal wordt verstoord door tunnels, parkeergarages en hoge gebouwen, waardoor de GPS niet altijd nauwkeurig wordt getoond in CaPlay. Daar brengt iOS 27 verandering in, want de functie krijgt dan een grote upgrade op je iPhone. Die verbetering is ook te merken in CarPlay, waar je locatie voortaan veel nauwkeuriger verschijnt. Zo blijft het blauwe bolletje in je navigatiedienst minder snel vasthangen.

Upgrade voor alle CarPlay-apps

De locatievoorzieningen op je iPhone krijgen een grote update en dat betekent dat alle applicaties daarvan kunnen profiteren. Je merkt deze verbetering dus niet alleen bij Apple Kaarten, de nieuwe functie komt naar álle navigatiediensten op je iPhone en in CarPlay. Zo werken Google Maps en Waze vanaf iOS 27 eveneens veel beter in CarPlay. Bij alle applicaties blijft je locatie nauwkeurig zichtbaar, zelfs als je iPhone (even) geen bereik heeft.

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De belangrijkste functie van CarPlay krijgt dus een grote upgrade in iOS 27, want de locatievoorzieningen worden veel betrouwbaarder. Zo is de kans kleiner dat je per ongeluk een verkeerde afslag neemt, omdat CarPlay niet je actuele locatie toont. Lees hier welke verbeteringen met iOS 27 nog meer naar CarPlay komen. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!