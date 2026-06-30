iPhone 18 Pro getroffen door datalek: deze gegevens liggen nu op straat

Vanwege een recent datalek bij Tata Electronics, een van de productiepartners van Apple in India, zijn er gegevens van de iPhone 18 Pro gelekt.

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iPhone 18 Pro getroffen door datalek

Apple maakt zich zorgen over een recent datalek bij Tata Electronics, een van de productiepartners in India. Tata Electronics was het doelwit van een cyberaanval, waarbij vertrouwelijke documenten van Apple werden gestolen en op het dark web verspreid.

Hackers zijn er dankzij het datalek in geslaagd informatie over de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max te stelen. Daar zit een lijst met leveranciers, onderdelen en afbeeldingen van de toestellen bij. Er zijn ook gedetailleerde documenten met ontwerpen en specificaties van onderdelen uitgelekt.

Afbeeldingen van onderdelen

Volgens Reuters bevatten ten minste zes bestanden die zijn buitgemaakt door het datalek afbeeldingen van honderden onderdelen van de ‌iPhone 18 Pro‌. Onder meer details van chips op de hoofdprintplaat en onderdelen van de batterij en de camera. Op de afbeeldingen is een grijze iPhone te zien met drie camera’s aan de achterzijde en een Apple-logo. Volgens geruchten lijkt de ‌iPhone 18 Pro‌ sterk op de iPhone 17 Pro, met slechts enkele ontwerpverschillen.

Tata levert bepaalde onderdelen voor de iPhone en assembleert ook een aantal iPhones in India. Het bedrijf is een groeiende leverancier nu Apple ernaar streeft minder afhankelijk te worden van China. Tata Electronics maakte de aanval vorige week bekend, toen duidelijk werd dat ransomwaregroep World Leaks meer dan 200.000 bestanden had gedeeld die informatie over Apple en Tesla bevatten. De bestanden circuleren al zeker sinds 10 juni op het dark web.

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De fabrikant heeft de interne toegang tot gevoelige systemen beperkt en een internationale consultant ingehuurd om een forensisch onderzoek uit te voeren. Volgens Reuters zou het incident de relatie met Tata in gevaar kunnen brengen. Apple onderzoekt het incident en werkt samen met Tata aan langetermijnmaatregelen om de beveiliging te verbeteren. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!