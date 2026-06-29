Volgens geruchten werkt Apple aan een paar grote verrassingen. Deze drie nieuwe producten kunnen dit najaar al verschijnen!

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Apple brengt dit najaar 3 compleet nieuwe producten uit: dit zijn ze

Apple lijkt een druk najaar te krijgen. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan een paar producten die we nog nooit eerder hebben gezien. Dit zijn ze!

1. MacBook Ultra

Deze nieuwe MacBook Ultra wordt naar verluidt een model dat nog beter is dan de gewone MacBook Pro. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt dat je daarbij moet denken aan een compleet nieuw ontwerp, een OLED-scherm en misschien zelfs een touchscreen. Dat laatste is best bijzonder, want Apple heeft jarenlang gezegd dat een MacBook met aanraakscherm niet nodig was.

Onder de motorkap komt waarschijnlijk een M5 Pro- of M5 Max-chip. Dat zijn krachtige chips voor het bewerken van video’s en het draaien van de zwaarste Mac-programma’s. De MacBook Ultra wordt waarschijnlijk ook geen goedkope laptop voor op de bank, maar een echte krachtpatser.

2. HomePad

Ook de HomePad komt eraan. Dit wordt volgens geruchten een soort kruising tussen een HomePod en een iPad. Volgens de geruchten krijgt de HomePad een 7-inch touchscreen en het wordt het een soort hub voor je Woning-apparatuur. Zo kun je er bijvoorbeeld je lampen mee bedienen, muziek mee starten, de temperatuur aanpassen of snel iets aan Siri vragen.

Apple wil al langer meer doen met alle slimme apparaten in huis. En de HomePad kan daar een belangrijke rol in vervullen. Zeker als Siri slimmer wordt en Apple Intelligence ook meer in huis gebruikt kan worden.

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3. iPhone Fold

Het derde nieuwe product is misschien wel de spannendste: de iPhone Fold (of soms de iPhone Ultra genoemd). Dit wordt volgens geruchten de eerste vouwbare iPhone van Apple.

Je kunt hem dan gebruiken als gewone iPhone, maar ook openklappen voor een groter scherm. Samsung heeft al jaren vouwtelefoons, maar Apple doet er meestal wat lang over om dit soort zaken uit te brengen. Het bedrijf wil een product pas op de markt zetten als het echt goed voelt. De iPhone Ultra wordt waarschijnlijk het duurste iPhone-model ooit, maar ook het meest bijzondere.

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