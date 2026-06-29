De iPhone 18 krijgt waarschijnlijk een kleine, maar belangrijke verbetering. Maar deze upgrade is ook wel een beetje vreemd.

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iPhone 18 krijgt een opvallende verbetering (speciaal voor deze iOS 27-functie)

Het lijkt erop dat de iPhone 18 straks intern een upgrade gaat krijgen die ook wel een beetje vreemd is. Volgens een nieuw gerucht krijgt de gewone iPhone 18 namelijk 9 GB RAM.

Dat is iets meer dan de iPhone 17, die het nog met 8 GB moet doen. Dat klinkt misschien als een klein verschil, maar voor Apple Intelligence kan het heel belangrijk zijn.

Apple Intelligence: gaan de systeemeisen omlaag?

Tot nu toe heeft Apple voor de zwaarste Apple Intelligence-functies een vereiste van 12 GB werkgeheugen. Dat betekent dat de gewone iPhone 17 sommige nieuwe functies in iOS 27 niet heeft.

Maar nu de iPhone 18 om de hoek komt kijken, kan Apple het natuurlijk niet maken om bepaalde functies niet beschikbaar te maken op het nieuwste toestel. Maar als de iPhone 18 inderdaad een verbetering naar 9 GB RAM krijgt, wat gaat er dan gebeuren?

Is Apple van plan om de grens verlagen? Als Apple dat gaat doen, dan kan de gewone iPhone 18 tóch de nieuwste Apple Intelligence-functies in iOS 27 gebruiken.

Het zou immers raar zijn als Apple een gloednieuwe iPhone uitbrengt die meteen nieuwe functies gaat missen. Zeker als Apple Intelligence juist steeds belangrijker wordt.

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Toch is het nog even afwachten, want het blijven geruchten. Maar het is wel duidelijk dat het werkgeheugen steeds belangrijker wordt voor Apple Intelligence. En laat dat onderdeel nou net enorm duur zijn geworden.

iPhone 18 (en iOS 27) release

iOS 27 is er nu alleen voor ontwikkelaars, maar in juli verschijnt de publieke bèta. Dan volgt in september de officiële release met alle verbeteringen, samen met de nieuwe iPhone 18. Wil je geen enkel Apple-nieuwtje missen over de iPhone 18 en iOS 27? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!