iOS 26.5.2 is uit – en die iPhone-update moet je direct installeren

Apple heeft op maandag 29 juni iOS 26.5.2 uitgebracht, met daarin beveiligingsupdates die eigenlijk pas in versie 26.6 zouden verschijnen.

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iOS 26.5.2 is uit

Nadat Apple niet alleen iOS 26.5.2 maar ook iPadOS 26.5.2 en macOS 26.5.2 had uitgebracht, publiceerde het bedrijf gedetailleerde informatie over de updates. inclusief de volledige lijst met kwetsbaarheden die hiermee zijn verholpen. Daar zitten onder meer oplossingen voor kwetsbaarheden in de kernel, WebKit en WebRTC bij.

In diezelfde informatie meldde Apple dat er ook beveiligingsupdates in de update zitten die aanvankelijk beschikbaar waren gesteld via de bètaversies van iOS 26.6, iPadOS 26.6 en macOS Tahoe 26.6. Dit betekent dat Apple deze dus eerder dan oorspronkelijk gepland voor het publiek heeft vrijgegeven.

Nieuwe bedreigingen met AI

Apple verklaart tegenover Reuters dat het een directe reactie is op nieuwe bedreigingen die mogelijk worden gemaakt door steeds krachtigere AI-modellen. Apple voegde hieraan toe dat er geen aanwijzingen waren dat er misbruik was gemaakt van de onlangs verholpen kwetsbaarheden. Het bedrijf besloot de oplossingen toch vroegtijdig uit te brengen om de tijd te beperken waarin aanvallers er misbruik van zouden kunnen maken. Reden genoeg dus om iOS 26.5.2 direct te installeren!

Er is inmiddels een groeiende bezorgdheid over de cyberbeveiligingscapaciteiten van steeds krachtigere AI-modellen. Steeds meer toonaangevende onderzoekscentra brengen systemen op de markt die in staat zijn om kwetsbaarheden in software op te sporen. De Amerikaanse overheid heeft onlangs de toegang beperkt tot Claude Fable 5 en het op cyberbeveiliging gerichte Mythos 5 van Anthropic.

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Ook buiten de Verenigde Staten duiken soortgelijke mogelijkheden op. Het in Tokio gevestigde Sakana AI zegt dat zijn nieuwe Fugu-systeem op verschillende benchmarks kan wedijveren met de modellen van Anthropic. Hetzelfde geldt voor Tulongfeng van het Chinese 360 Security Technology.

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