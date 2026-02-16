iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

'Apple voert enorme schoonmaak door in iOS 27′ (en dat heeft één groot voordeel)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
16 februari 2026, 8:43
2 min leestijd
‘Apple voert enorme schoonmaak door in iOS 27′ (en dat heeft één groot voordeel)

Met iOS 27 komen er vooral aanpassingen naar de iPhone die de prestaties verbeteren. Maar die tweaks hebben nóg een voordeel.

Met iOS 27 gaat de accu van je iPhone langer mee (door deze verbetering)

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft in zijn nieuwsbrief wat zaken laten doorschemeren over iOS 27. Volgens hem krijgt iOS 27 geen verzameling van grote nieuwe functies, maar richt Apple zich juist op een grondige schoonmaak onder de motorkap. Dat zorgt er (hopelijk) niet alleen voor dat de prestaties verbeteren van je iPhone, maar ook dat de accuduur wat beter wordt.

iphone accu functie header

Apple wil de programmacode wat gaan opruimen en oudere apps bijwerken zodat ze wat soepeler draaien. Daarnaast komen er nog wat kleine aanpassingen aan Liquid Glass, de ‘glazen’ look die in iOS 26 werd geïntroduceerd. Het resultaat is een efficiënter systeem en dat ga je ook merken aan de accuduur.

Verwacht verder geen enorme aanpassingen. In iOS 26 gaf Apple het hele besturingssysteem een make-over. Maar dat gaan ze met iOS 27 niet meer doen. Er zullen hier en daar wat tweaks gemaakt worden, maar het overgrote deel blijft er hetzelfde uitzien.

siri slimmer

iOS 27: opgeruimder en met meer AI

De verbeteringen aan de accu is natuurlijk mooi meegenomen, maar volgens geruchten wordt iOS 27 ook een belangrijke update voor Apple’s AI-plannen. Dit jaar moet immers de verbeterde versie van Siri verschijnen.

De vernieuwde Siri moet als het goed is samen met iOS 26.4 komen. Deze update moet ergens in het voorjaar verschijnen.Toch gaan er geruchten dat niet alle functies dan klaar zullen zijn. Waarschijnlijk zal Apple een (groot) deel van de verbeteringen doorschuiven naar latere updates, zoals iOS 27.

Met de nieuwe Siri kun je straks behoorlijk wat meer. Zie het als een slimme chatbot à la ChatGPT, maar dan helemaal geïntegreerd in Apple’s eigen wereld. Je kunt Siri bijvoorbeeld het web laten doorspitten om snel informatie voor je te vinden, haar vragen om een tekst te schrijven of andere content voor je te maken.

Geruchten iOS 27

