iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Wanneer komt iOS 26.3 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
6 februari 2026, 14:29
2 min leestijd
Wanneer komt iOS 26.3 naar je iPhone? Dit is de verwachte releasedatum

Er komt binnenkort een nieuwe update voor je iPhone aan. Maar wanneer is de release van iOS 26.3 nou écht? iPhoned vertelt het je!

Lees verder na de advertentie.

iOS 26.3 release: wanneer komt de update naar je iPhone?

De Release Candidate van iOS 26.3 is onlangs verschenen en dat betekent dat we kunnen beginnen met aftellen naar de uiteindelijke versie. Apple zet met de RC altijd de laatste stap vóór de definitieve release. Dit is wanneer iOS 26.3 naar je iPhone komt.

De update verschijnt meestal een week na de Release Candidate. Dat betekent dat de release van iOS 26.3 naar verwachting maandag 9 februari of dinsdag 10 februari zal zijn. Updates komen vaak ’s avonds rond 19.00 uur (Nederlandse tijd), dus zorg dat je er dan klaar voor zit.

ios 26.3 rc

Nieuwe functies in iOS 26.3

Verwacht echter geen enorme vernieuwingen, want iOS 26.3 draait vooral om kleinere verbeteringen die samenhangen met Europese regelgeving. Zo krijgen accessoires van derden vanaf iOS 26.3 toegang tot functies die eerder vooral voor Apple-apparaten waren.

Dat betekent onder andere dat smartwatches van andere merken straks ook iPhone-notificaties kunnen krijgen. Ook het koppelen van draadloze apparaten wordt makkelijker, omdat je ze dan alleen nog maar dicht bij je iPhone hoeft te houden. Dit is dan vergelijkbaar met het koppelen van Apple’s AirPods.

AirPods Pro koppelen

Verder wordt het overstappen naar Android eenvoudiger gemaakt met de functie ‘Overzetten naar Android’. Je houdt je nieuwe Android-toestel naast je iPhone en zet vervolgens onder meer foto’s, berichten, notities en apps draadloos over. Sommige gevoelige gegevens, zoals gezondheidsdata, bluetooth-apparaten en vergrendelde notities, gaan echter niet mee. Die moet je dan achteraf alsnog handmatig overzetten.

In iOS 26.3 kun je ook aan de slag met nieuwe iPhone-achtergronden. Apple komt met drie wallpapers in de stijl van de Weer-app, die zich automatisch aanpassen aan het weer op jouw locatie. Handig, want zo zie je op je vergrendelscherm in één oogopslag of je regen kunt verwachten. En omdat elke Weer-achtergrond z’n eigen look heeft, kun je hem ook nog finetunen zodat hij precies past bij jouw smaak.

Blijf altijd op de hoogte van nieuwe iPhone-releases

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 26

Bekijk ook

iOS 26.3 RC is beschikbaar – en brengt deze functies naar de iPhone

iOS 26.3 RC is beschikbaar – en brengt deze functies naar de iPhone

Gisteren 13:49

iOS 26.2.1 zorgt voor problemen op de iPhone: dit is er aan de hand

iOS 26.2.1 zorgt voor problemen op de iPhone: dit is er aan de hand

Gisteren 12:12

Deze 4 iPhone-functies komen met iOS 26.3 alléén beschikbaar in de EU

Deze 4 iPhone-functies komen met iOS 26.3 alléén beschikbaar in de EU

29 januari 2026

Met deze nieuwe iOS 26-instelling is je locatie veel beter verborgen

Met deze nieuwe iOS 26-instelling is je locatie veel beter verborgen

28 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren