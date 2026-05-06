Apple verklapt: deze 3 nieuwe functies komen met iOS 26.5 naar je iPhone

Er komt weer een update voor je iPhone aan! Deze drie nieuwe functies van iOS 26.5 zijn al door Apple verklapt.

Apple werkt aan de volgende update voor je iPhone! De eerste testversies van iOS 26.5 zijn al verschenen, zodat ontwikkelaars aan de slag kunnen met alle nieuwe functies. Apple heeft inmiddels de Release Candidate uitgebracht van iOS 26.5, dat betekent dat de definitieve update niet lang meer op zich laat wachten. In de beschrijving van de nieuwste testversie van iOS 26.5 verklapt Apple drie nieuwe functies voor de iPhone. Dit zijn ze!

1. End-to-end encryptie in Berichten

De Berichten-app krijgt er een belangrijke functie bij, want RCS-berichten zijn vanaf iOS 26.5 beveiligd met end-to-end encryptie. RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms en zorgt ervoor dat je langere berichten, foto’s en video’s kunt delen met Android-gebruikers. Deze berichten zijn straks beter beveiligd, zodat alleen jij en de ontvanger ze kunt bekijken. RCS is (nog) niet beschikbaar in Nederland, in België kunnen gebruikers wel al aan de slag met de handige feature.

2. Nieuwe wallpapers

Apple voegt ieder voorjaar nieuwe achtergronden toe aan de iPhone en dat is in 2026 niet anders. Met iOS 26.5 komen drie nieuwe wallpapers naar de iPhone, die in het thema van de Pride-collectie zijn ontworpen. Het gaat om drie kleurrijke achtergronden, die je op meerdere manieren kunt personaliseren. De wallpapers komen in elf variaties, zodat je voor iedere gelegenheid een passende kleur kunt selecteren. Zo zien ze eruit:

3. Apple Kaarten

Apple Kaarten wordt in iOS 26.5 uitgebreid met ‘Aanbevolen plaatsen’. Deze functie geeft suggesties voor nieuwe plekken, gebaseerd op de locaties die je eerder hebt bezocht. Zo raadt Apple Kaarten nieuwe restaurants of koffietentjes aan die passen bij eerdere plekken waar je bent geweest. De nieuwe feature van Apple Kaarten is afhankelijk van je locatie en regio, waardoor de kans bestaat dat je ‘Aanbevolen plaatsen’ niet direct na de release van iOS 26.5 kunt gebruiken.

Release van iOS 26.5

Apple brengt de Release Candidate van een update doorgaans een week voor de definitieve release uit, waardoor iOS 26.5 binnenkort beschikbaar komt voor alle gebruikers. Houd je iPhone volgende week dus goed in de gaten, want de kans is groot dat je iOS 26.5 dan kunt installeren.