iOS 16 bèta 7 is uit: wanneer is de officiële release?

Nog even, en dan kunnen we de grote iPhone-update van 2022 installeren: iOS 16. De release ervan is weer een stap dichterbij, want Apple heeft de iOS 16 bèta 7 uitgebracht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 bèta 7

Al sinds juni is Apple de nieuwe iPhone-software volop aan het testen en dat doet het bedrijf door bèta’s (testversies) uit te brengen. Die kunnen zowel ontwikkelaars als publieke testers installeren. Inmiddels zijn we aanbeland bij de zevende bèta van de iOS 16, en het lijkt erop dat een release dichtbij is.

Terwijl Apple in de eerste bèta’s nog nieuwe functies of andere opmerkelijke wijzigingen toevoegde, richt het bedrijf zich met de iOS 16 beta 7 op het verbeteren van de stabiliteit en het oplossen van bugs. Er zijn dus geen grote veranderingen in de bèta.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer verschijnt iOS 16?

Vorige week meldde de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg dat de technici van Apple zo goed als klaar zijn met het afronden van de officiële iOS 16-releasversie. De focus zou vooral liggen op het oplossen van bugs. Dit betekent dat we de iPhone-update snel mogen verwachten.

Doorgaans verschijnt het nieuwe iPhone-besturingssysteem in september. Meestal gebeurt dat ongeveer een week na het iPhone-event. Volgens Gurman vindt die dit jaar al vroeg plaats: op woensdag 7 september. Dit betekent dat we iOS 16 mogelijk al in de week van 12 september kunnen installeren. Vaak rolt Apple de update op een maandag of dinsdag uit.

Lees ook: iOS 16: deze grote iPhone-functies zijn over een maand beschikbaar

Ook iPadOS 16, macOS Ventura en watchOS 9 verschijnen in dit najaar. iPadOS 16 lijkt vertraging te hebben opgelopen; die update verwachten we in oktober. Dit geldt ook voor macOS Ventura. De Apple Watch-update komt waarschijnlijk tegelijk met iOS 16 uit.