iOS 15.4 bèta 5 is uit: wat heeft Apple veranderd?

De release van iOS 15.4 nadert, want Apple heeft alweer de vijfde bèta van de software-update vrijgegeven. Die heeft een opmerkelijke verandering, want Siri heeft een genderneutrale stem gekregen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 15.4 bèta 5

De iOS 15.4 release is waarschijnlijk deze maand: mogelijk komt de software al volgende week uit. Het is een grote tussentijdse-update die verschillende nieuwe functies naar de iPhone brengt. De meeste waren al in de vorige bèta’s (testversies) ontdekt.

Met iOS 15.4 kun je bijvoorbeeld je iPhone met Face ID ontgrendelen als je een mondkapje draagt. De techniek voor gezichtsherkenning scant dan alleen het bovenst deel van je gezicht. Ook komen er 37 nieuwe emoji’s, voegt Apple Tap to Pay toe in de VS en meer.

Genderneutrale Siri

In de vijfde bèta is er weer iets nieuws te ontdekken: de Engels-Amerikaanse Siri heeft een genderneutrale stem gekregen. Siri begon ooit als vrouw, later voegde Apple de mannelijke stem toe en nu is er dus ook een non-binair geluid.

De stem is dus niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk. De Nederlandse Siri heeft die genderneutrale stem overigens nog niet. Wel kun je de Engelstalige en non-binaire Siri op je iPhone activeren. Open de Instellingen-app en ga naar ‘Siri en zoeken>Taal’. Vink ‘Engels (Verenigde Staten)’ aan. Ga terug naar ‘Siri en zoeken’, tik op ‘Siri-stem’ en kies voor ‘Stem 5’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer nieuwe functies

iOS 15.4 verschijnt naar verwachting medio maart. De meeste vernieuwingen van iOS 15.4 waren al na de eerdere bèta’s bekend.