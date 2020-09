Emoji-liefhebbers hebben een goede reden om binnenkort iOS 14.2 te installeren. De update voegt de jaarlijkse dosis nieuwe emoji toe aan het toetsenbord van je iPhone en iPad.

Lees verder na de advertentie.

iOS 14.2 voegt 117 nieuwe emoji toe

De iOS 14.2-emoji die worden toegevoegd zijn onderdeel van ‘Emoji 13.0’, die eerder dit jaar door Apple werden goedgekeurd en aangepast. In totaal voegt de update maar liefst 117 nieuwe figuurtjes toe. Dit is inclusief dezelfde emoji met verschillende huidskleuren.

Emojipedia bracht de volledige verzameling in kaart. Vergeleken met eerder dit jaar heeft Apple een ‘lachend gezicht met een traan’ en ‘fopsnor-emoji’ toegevoegd. Daarnaast wordt een dodo, boemerang, legerhelm, tandenborstel en meer toegevoegd. Naast de emoji die Apple in juli op ’emojidag’ al liet zien, staan hieronder de nieuwe afgebeeld.

iOS 14 maakt emoji zoeken gemakkelijker

Met 117 nieuwe emoji die spoedig aan je toetsenbord worden toegevoegd, wordt het steeds lastiger om degene te vinden waar je naar op zoek bent. Dat heeft Apple gelukkig ook ingezien: sinds iOS 14 is er een handige emoji-zoekfunctie uitgebracht. Daarin kun je rechtstreeks vanuit het standaard iPhone-toetsenbord een zoekwoord invullen om de bijbehorende emoji te vinden.

Wanneer iOS 14.2 wordt uitgebracht is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de software standaard op de iPhone 12-modellen gaat draaien. Met een waarschijnlijke onthulling op 13 oktober hoeven we mogelijk niet lang meer te wachten tot deze emoji beschikbaar komen. Volgens Emojipedia worden al deze nieuwe emoji ook standaard onderdeel van macOS 11 Big Sur, zodra deze grote jaarlijkse update voor de Mac verschijnt.

Terwijl we nog moeten wachten op de emoji van 2020 wordt er alweer hard gewerkt aan de nieuwe emoji die in 2021 worden toegevoegd. Daar kregen we onlangs al een eerste preview van. Met onder meer een zuchtende emoji en gezichtje in de mist staan er maar liefst 217 nieuwe varianten op ons te wachten in 2021.

Lees ook: iOS 14.2-bèta: deze 4 vernieuwingen komen binnenkort naar de iPhone