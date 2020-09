Apple heeft de smaak te pakken. Net nu iedereen iOS 14 kan downloaden, heeft het bedrijf namelijk alweer een nieuwe versie uitgebracht voor ontwikkelaars. Dit zijn de vier grootste vernieuwingen in de iOS 14.2-bèta.

iOS 14.2-bèta uitgebracht: dit zijn de 4 vernieuwingen

Sinds deze week kan iedereen iOS 14 downloaden, maar achter de schermen werkt het bedrijf al verder aan nieuwe versies. Ontwikkelaars kunnen namelijk vanaf nu aan de slag met de testversie van iOS 14.2. Hierdoor kunnen wij als ‘normale’ gebruikers alvast zien welke veranderingen er in de toekomst aankomen. Hierbij een overzicht van de vernieuwingen in de bèta van iOS 14.2.

1. Shazam in het bedieningspaneel

De grootste veranderingen komen we in het Bedieningspaneel tegen. Je kunt voortaan namelijk Shazam toevoegen, een muzikale Wikipedia. De app herkent welke liedjes er om jou heen afgespeeld worden en werkt ook via je oordopjes, zoals AirPods. Bevalt de soundtrack van een film of game je? Voortaan kun je dus direct opzoeken hoe het liedje heet.

2. Apple gaat muziek aanraden

Ook nieuw in het Bedieningspaneel van iOS 14: aanbevelingen. Wanneer je geen audio hebt op staan doet Apple Muziek automatisch suggesties. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op je luistervoorkeuren. Heb je net een aflevering van een podcast geluisterd? Dan stelt Apple de volgende show voor. Hetzelfde geldt voor artiesten wiens albums je veel luistert.

3. Toegankelijkheid

Verder krijgt iOS 14 er straks een handige toegankelijkheidsfunctie bij. De Vergrootglas-app kan namelijk voortaan de afstand tussen jou en andere mensen meten. De optie ‘Mensenherkenning’ zet je via de instellingen aan.

Zodra je Vergrootglas opent en de camera op iemand in de buurt richt, wordt de afstand tussen jou en de ander berekend. Deze functie is vooral fijn voor slechtziende mensen.

4. Nieuw uiterlijk voor de Apple Watch

Tot slot een hele kleine verandering. Het icoontje van de Watch-app is namelijk in een fris jasje gestoken. Het slimme horloge heeft nu een Solo Loop, het nieuwe bandje dat Apple afgelopen week presenteerde. Solo Loop bestaat uit één stuk siliconen en bevat geen onderbrekingen, zoals een gesp.

iOS 14 is dé iPhone software-update van 2020 en vanaf nu te downloaden voor alle iPhones die ook op iOS 13 draaien. De nieuwe versie valt vooral op dankzij de vrij verplaatsbare widgets, de nieuwe Appbibliotheek en alle manieren waarop Apple je privacy probeert bewaken.

Lees alles over de update in onze iOS 14 review, of bekijk onderstaande video om de belangrijkste iOS 14-functies in beeld te zien.