Heb jij elk jaar moeite om je goede voornemens vol te houden? Met Griply gaat dat deze keer zeker weten wél lukken!

Griply: hiermee ga jij je goede voornemens dit keer wél volhouden

Stoppen met roken, eindelijk eens gaan sporten of … die grote droom om eens echt lekker ver weg op vakantie te gaan. Goede voornemens zijn er in allerlei maten, maar ze zijn allemaal net zo lastig om vol te houden.

Maar niet met Griply, want met deze app houd je gemakkelijk en overzichtelijk je persoonlijke doelen bij. En (te) grote doelen kun je er eenvoudig me opsplitsen, zodat het eenvoudiger is om ze bij te houden zijn én ze vol te houden. Wat je precies met Griply kunt, vertellen we je hier in het kort:

Doelen stellen en beheren: met Griply maak je doelen en houd je de voortgang bij met grafieken. Grotere doelen kun je eenvoudig opsplitsen in subdoelen, taken en gewoontes. Hiermee houd je jouw uiteindelijke doel altijd in het zicht.

Gewoontes en taken bijhouden: beheer ook je dagelijkse gewoontes en taken. Herinneringen en widgets zorgen ervoor dat je altijd zicht hebt op je vooruitgang en wat je nog moet voltooien.

Levensvisie en persoonlijke ontwikkeling: houd een oogje in het zeil op je persoonlijke ontwikkeling. Gebruik dagelijkse reflecties om even stil te staan bij je groei en je doelen.

Je kunt Griply gebruiken via de website en de app.

Doelen & Gewoontes: Griply Griply 10.0 (41 reviews) Gratis via App Store via App Store

Doel instellen met Griply

Om een doel in te stellen surf je naar de website of open je de app en maak je een account aan. Met de gratis versie kun je al meteen beginnen en je eerste doelen invoeren. Je begint met een hoofddoel, zoals ’10 kilometer hardlopen’. Dat is op zich al goed, maar je kunt dat doel dus onderverdelen in meerdere subdoelen.

Door op het hoofddoel te tikken kun je onder ‘Actieplan’ meerdere subdoelen creëren. Denk bijvoorbeeld aan de eerste week 2,5 kilometer hardlopen en 1 kilometer wandelen. Daarna kun je voor die week erop een ander subdoel instellen. Griply houdt dan bij elk subdoel bij hoever je al gevorderd bent. Zo werk je langzaam naar je uiteindelijke doel toe, maar houd je wel het overzicht.

Premium Griply

Vind je Griply nou echt leuk en handig? Dan is er ook een Premium versie. Griply Premium is beschikbaar vanaf 3,99 euro per maand. Daarmee kun je onbeperkt doelen, gewoontes en leefgebieden aanmaken.