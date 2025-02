Volgens geruchten komt Apple binnenkort met een combinatie van een HomePod en een iPad. Deze HomePad wordt daarmee de perfecte woninghub!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePad komt er dit voorjaar aan (met deze functies)

Apple komt dit jaar met een aantal nieuwe slimme producten. Hiervan is de nieuwe versie van de HomePod misschien wel de interessantste. Deze nieuwe versie van de volgende HomePod krijgt namelijk een beeldscherm. Het wordt dan een soort iPad-scherm en daarom wordt deze nieuwe HomePod op internet al ‘HomePad’ genoemd.

De nieuwe HomePad krijgt volgens de geruchten een 7-inch display met een camera aan de bovenkant, een ingebouwde oplaadbare batterij en het besturingssysteem homeOS. De focus zal liggen op video-apps zoals FaceTime, ondersteuning voor veel Apple-apps, een dashboard gebaseerd op de StandBy-modus van de iPhone, bediening van je smart home en ondersteuning voor Apple Intelligence.

De huidige HomePod (€ 325,99) verscheen in 2023 en beschikt over een touchoppervlak. Je vindt dit oppervlak aan de bovenkant van de speaker, waar je het volume regelt en de audio pauzeert. Dit is een klein touchscreen, maar dat display wordt bij de volgende HomePod veel groter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast de HomePod, kun je ook de HomePod mini, Apple TV of een iPad nu al als een soort woninghub gebruiken (zie ook deze Apple Support-pagina). Je hebt zo’n woninghub nodig om je HomeKit- en Matter-accessoires te bedienen als je niet thuis bent, maar ook om de bediening van je accessoires te delen met anderen en om je accessoires te automatiseren.

Toch voelen deze apparaten niet als een echte hub. Zo kun je via de huidige HomePod je andere apparaten wel aansturen, maar dat moet dan met Siri. En we moeten toegeven: dat werkt ook niet altijd even goed.

Je kunt natuurlijk je iPhone of iPad gebruiken om andere apparaten via de Woning-app aan te sturen. Sommige fanatieke Apple-gebruikers hebben al hun oude iPad daarvoor ingezet. Maar een echte, volwaardige hub voor je Apple-apparaten is het niet.