Gelekte iPhone 16 hoesjes bevestigen komst van nieuwe knoppen

We verwachten dat de nieuwe iPhone 16 een capture-knop krijgt en als we van deze gelekte iPhone 16 hoesjes uitgaan, lijkt dat te kloppen.

Gelekte iPhone 16 hoesjes

Gebruiker Majin Bu heeft op X (voorheen Twitter) een hele serie gelekte iPhone 16 hoesjes gepost in verschillende kleuren. Hij noemt ze ‘iPhone 16 Series Magsafe Case Possible Official Colors Based On Schematics’, oftewel ‘iPhone 16 Series Magsafe Case Mogelijke Officiële Kleuren Gebaseerd Op Schema’s’. De kleuren zijn Black, Purple, Pacific Green, Diffuse Moon Red, Cocoa, Dark Blue, Brillant Blue, Warm Yellow. Sommige kleuren zullen standaard zijn en andere zijn mogelijk slechts tijdelijk beschikbaar.

iPhone 16 Series Magsafe Case Possible Official Colors Based On Schematics pic.twitter.com/fgZVlc0rZ1 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 2, 2024

Uitsparing voor de capture-knop

Een uitsparing aan de rechterkant van de gelekte iPhone 16 hoesjes is vermoedelijk bedoeld voor de verwachte capture-knop. Die nieuwe knop moet het gemakkelijker maken om bepaalde camerafuncties te bedienen.

Volgens eerdere geruchten wordt het een mechanische knop die je kunt indrukken, maar ook aanraakgevoelig is. Zo zou je in en uit kunnen zoomen door naar links of rechts over de knop te vegen. Net als bij een camera zou je de knop half kunnen indrukken om scherp te stellen en helemaal indrukken om daadwerkelijk een foto te nemen.

Het valt echter nog te bezien in hoeverre de gelekte iPhone 16 hoesjes – die zijn gebaseerd op bouwtekeningen en dummy’s – ook echt de werkelijkheid weerspiegelen. Het is ook nog mogelijk dat dit het resultaat is van de fantasie en creativiteit van Majin Bu. Om daar achter te komen, hoeven we gelukkig niet lang meer te wachten.

Op maandag 9 september 2024 lanceert Apple de iPhone 16 tijdens het event ‘It’s Glowtime‘. Net als afgelopen jaar brengt Apple weer vier nieuwe iPhones uit. Er komen twee goedkopere modellen, de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. De twee geavanceerde modellen zijn dit jaar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.