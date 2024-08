Apple-event: de iPhone 16 wordt gepresenteerd op 9 september!

Het is officieel: de nieuwe iPhone 16 wordt onthuld tijdens het Apple-event op maandag 9 september, samen met nog veel meer Apple-apparaten!

Apple-event: iPhone 16 komt op 9 september

De uitnodigingen voor hét Apple-event van het jaar, zijn verstuurd. Net iets vroeger dan verwacht vindt het iPhone 16-event plaats op 9 september, maar nu kun je het dus met zekerheid in je agenda zetten. Het event begint om 19 u Nederlandse tijd.

Het belooft een zeer uitgebreid Apple-event te worden, want Apple onthult niet alleen de vier versies van de nieuwe iPhone 16. We verwachten ook presentaties van andere Apple-apparaten, zoals onder meer de AirPods 4, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 3. Hieronder lees je alvast wat je er van kunt verwachten!

iPhone 16 Pro en Pro Max

De belangrijkste presentatie van het Apple-event zijn ongetwijfeld de nieuwe topmodellen iPhone 16 Pro en Pro Max. Die krijgen grote upgrades ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Verwacht grotere schermen (6,3 inch voor het Pro-model, 6,9-inch voor de Pro Max), een ‘capture-knop’ voor het bedienen van de camera, een betere ultragroothoekcamera, betere prestaties bij weinig licht, een 5x optische zoom en een A18 Pro-chip voor AI.

iPhone 16 en 16 Plus

De iPhone 16 en 16 Plus krijgen dezelfde schermformaten als de modellen van vorig jaar. Mogelijk krijgen de iPhone 16 en 16 Plus wel dezelfde A18 Pro-chip als de Pro- en Pro Max-modellen. De hierboven genoemde ‘capture-knop’ voor camerafuncties komt waarschijnlijk naar alle iPhone 16-modellen. Verder verwachten we andere cameraverbeteringen en nieuwe kleuropties voor de iPhone 16 en 16 Plus, met de AI-functies van iOS 18 als belangrijkste verkoopargument.

AirPods 4

Er komen waarschijnlijk twee afzonderlijke versies van de AirPods 4. De duurdere versie is vermoedelijk voorzien van actieve ruisonderdrukking en de goedkopere niet. Verder krijgen beide modellen een usb-c-oplaadcase en een bijgewerkt ontwerp dat eruitziet als een combinatie van AirPods Pro en AirPods 3. Ondersteuning voor de functie Zoek mijn is waarschijnlijk voorbehouden aan de duurdere versie van de nieuwe AirPods 4.

Apple Watch Series 10

De standaardmaten van de Apple Watch Series 10 worden allebei groter. De kleinere Watch wordt ongeveer zo groot als het huidige grotere model, de grotere optie wordt zo groot als de Ultra. De behuizing wordt slanker en krijgt een krachtigere chip die wellicht ondersteuning voor Apple Intelligence mogelijk maakt. Ook komen er sensoren voor het detecteren van hoge bloeddruk en slaapapneu.

Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra heeft elk jaar een update gehad sinds het debuut in 2022 en dat is dit jaar niet anders. Er is nog niet veel bekend over de Apple Watch Ultra 3, maar we verwachten in elk geval een snellere chip die beter is uitgerust voor AI. Mogelijk komen er ook nieuwe sensoren. Iets waar veel potentiële kopers enthousiast over zijn, is een zwarte titanium optie.

Nog meer op het Apple-event naast de iPhone 16

We kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar de kans bestaat dat Apple nog meer apparaten onthult. Zo krijgen mogelijk ook de AirPods Max een update. Die krijgen dan een USB C-aansluiting en een aantal functies die momenteel nog exclusief zijn voor de AirPods Pro 2, zoals Adaptieve audio, Gespreksdetectie en Gepersonaliseerd volume.

Ook introduceert Apple mogelijk nieuwe MacBook Pro-modellen met de M4, M4 Pro en M4 Max. Een nieuwe iPad mini met een verbeterd scherm, een betere chip en ondersteuning van Apple Intelligence-functies behoort ook tot de mogelijkheden. Net als een nieuw basismodel iPad (11e generatie) met een nieuwere, krachtigere chip. En tot slot zouden er nog een M4 Mac mini en M4 iMac kunnen verschijnen.

We verwachten deze producten allemaal in 2024, maar dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal op het Apple-event samen met de iPhone 16 worden gepresenteerd. Mogelijk verschijnt een aantal van deze Apple-producten pas later dit najaar. Nog even geduld dus, op 9 september wordt het allemaal duidelijk!