Foto’s kwijt in iOS 15: een fout in iMessage gooit ze weg

In iOS 15 zit een fout die ervoor zorgt dat sommige foto’s worden weggegooid. Het probleem doet zich voor bij iMessage en de iCloud. Wij vertellen je waar je op moet letten, zodat je hier geen last van hebt.

Foto’s kwijt in iOS 15: bug in Berichten

De bug zit (vooralsnog) alleen in iOS 15 en zorgt ervoor dat je sommige foto’s kwijtraakt. Super irritant als je ermee te maken krijgt, maar wanneer je onze tips in je achterhoofd houdt heb je er geen last van. Zo raak je geen foto’s kwijt en zijn je opnames safe.

iMessage-fout: dit is het probleem

Het probleem doet zich voor wanneer je een foto uit de Berichten-app hebt bewaard en daarna het bericht weggooit. De volgende keer dat je een iCloud back-up maakt is de foto verdwenen van je iPhone. Zelfs wanneer je de foto in de fotobibliotheek van iCloud had staan, is de afbeelding foetsie. Schijnbaar heeft de opgeslagen foto nog steeds een soort link met iMessage.

Met de volgende stappen kan je de bug reproduceren:

Bewaar een foto vanuit Berichten in je Foto’s-app; Controleer of de afbeelding ook daadwerkelijk is opgeslagen in Foto’s; Verwijder de berichten-thread waar de foto in stond. De foto staat op dat moment nog steeds in de Foto’s-app; Maak een back-up op iCloud en de foto is verdwenen.

Foto’s kwijt in iOS 15: wat is de oplossing?

Het is nog even wachten tot Apple dit probleem oplost met een update of bugfix voor iOS 15. In de beta van iOS 15.1 is het probleem echter nog steeds aanwezig.

Tot het probleem is gefixt, is de oplossing simpel. Wanneer je een foto uit iMessage hebt opgeslagen, moet je het oorspronkelijke bericht simpelweg laten staan.

Wil je zeker weten dat je een foto uit de Berichten-app niet kwijtraakt? Bewaar hem dan tijdelijk ergens anders of e-mail de foto naar jezelf. Dan weet je in ieder geval zeker dat de foto niet plotsklaps verdwijnt.

