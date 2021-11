FaceTime vs WhatsApp: welke app doet videobellen het best?

Heb je een iPhone of Mac(Book) en wil je videobellen? Dan heb je heel veel opties. Wij zetten in dit artikel twee populaire videobel-apps naast elkaar: FaceTime en WhatsApp. Welke app werkt beter?

Lees verder na de advertentie.

FaceTime: Apples kindje uit 2010

Apple lanceerde FaceTime tijdens het iPhone 4-event in 2010. Het was revolutionair: videobellen zagen we destijds alleen in sciencefictionfilms. Inmiddels is het begrip ‘FaceTimen’ helemaal ingeburgerd en zelfs veel Android-gebruikers – die tot voor kort helemaal niet konden FaceTimen – laten de term regelmatig vallen.

In het huidige tec-landschap is FaceTime echter niet meer zo bijzonder. De app heeft misschien wel honderd concurrenten, zoals Skype, Microsoft Teams en Zoom. In Nederland steekt één concurrent er met kop en schouders bovenuit: WhatsApp. Het is de meestgebruikte berichten-app in ons kikkerlandje. Welke smartphone of laptop je dan ook gebruikt – zolang je een werkende camera hebt, kun je beeldbellen met WhatsApp.

FaceTime op de iPhone 4

Apple voelde de concurrentiedruk behoorlijk toen COVID-19 uitbrak en de hele planeet massaal ging videobellen. Andere videobel-diensten wonnen terrein. Het hielp niet mee dat enkel Apple-gebruikers konden FaceTimen. Daarom bracht de iPhone-fabrikant het begrip ‘FaceTimen’ in 2021 ook naar Android en Windows.

FaceTimen via een Android-smartphone of een Windows-laptop werkt soortgelijk als Zoom. Een Apple-gebruiker maakt in de FaceTime-app een deelbaar linkje aan, dat door Android-gebruikers kan worden geopend.

Lees ook: FaceTimen met Android-gebruikers doe je zo

De voordelen van FaceTime

FaceTime heeft er onlangs een hoop onderscheidende functies bij gekregen. Zo is er bijvoorbeeld SharePlay, dat het makkelijker maakt om muziek, films en foto’s te delen met je vrienden en familie. Zo kun je bijvoorbeeld samen een film kijken of met z’n allen tegelijk naar muziek luisteren. Je hoeft hiervoor niet bij elkaar in dezelfde ruimte te zitten, want je deelt de liedjes via FaceTime.

Belangrijk om te weten als je SharePlay een aantrekkelijke feature vindt: niet iedere app ondersteunt SharePlay. Apple Music natuurlijk wel, maar dan moeten de andere deelnemers van het gesprek óók een Apple Music-abonnement hebben. Dat geldt ook voor veel andere diensten, zoals Disney Plus. Spotify is in Nederland verreweg de populairste streamingdienst, maar helaas: SharePlay-ondersteuning is hier nog ver te zoeken.

Ook kun je groepsgesprekken voeren met maximaal 32 mensen. WhatsApp biedt dezelfde mogelijkheid, maar dan met ‘slechts’ acht mensen. In de meeste gevallen zal dat genoeg zijn, maar de optie om meer mensen toe te voegen blijft fijn. De persoon die in een FaceTime-groepsgesprek aan het woord is, komt groter in beeld te staan dan de andere deelnemers. Ook wordt Spatial Audio ondersteund in FaceTime; leuk als je AirPods 3, AirPods Pro of AirPods Max hebt.

Verder is er nog de beeldkwaliteit – ook niet geheel onbelangrijk als het om videobellen gaat. FaceTime staat bekend om een kraakheldere beeldkwaliteit. Dat geldt natuurlijk alleen als alle partijen een goede netwerkverbinding hebben. Is de verbinding zwak? Dan zie je dat direct tijdens het FaceTimen. De beeldkwaliteit holt achteruit en degene die je belt verandert in een oceaan van haperende pixels.

Gebruikers die iOS 15 of nieuwer draaien, kunnen tijdens het FaceTimen gebruik maken van portretmodus. Deze modus maakt de achtergrond mooi wazig, waardoor jij extra opvalt en niet iedereen ziet welke boeken jij in de kast hebt staan. Daarnaast ziet portretmodus er simpelweg erg mooi uit. En daar valt ook wat voor te zeggen.

De voordelen van WhatsApp

Voorheen had WhatsApp één groot voordeel: het feit dat iedereen er gebruik van kon maken. Nu ook Android- en Windows-gebruikers kunnen FaceTimen, geldt dat voordeel niet meer. Tenminste: niet meer helemaal. Met WhatsApp hoeven Android-, Windows- en Apple-gebruikers geen meeting-links aan te maken, zoals dat bij FaceTime wel moet. Je drukt simpelweg op het videobel-icoontje en klaar is Kees.

Het is gewoon ‘voor de hand liggend’ om te videobellen via WhatsApp. Als je tóch al met iemand aan het chatten bent, staat het videobel-icoontje prominent bovenaan je scherm. Waarom zou je dan eerst nog naar de FaceTime-app gaan?

Conclusie FaceTime vs WhatsApp

FaceTime en WhatsApp zijn anno 2021 behoorlijk aan elkaar gewaagd. Je mag er tegenwoordig vanuit gaan dat de beeldkwaliteit goed is, ongeacht de dienst die je gebruikt. FaceTime en WhatsApp zijn hierin geen uitzonderingen. Voor een goed gesprek op afstand maakt het niet uit voor welke app je kiest.

Het draait eigenlijk vooral om voorkeur en gewoonte, of het ligt aan de waarde die je hecht aan bepaalde features. FaceTime heeft meer opties dan WhatsApp, maar die zijn vooral interessant voor hardcore Apple-gebruikers met hardcore Apple-vrienden. (Lees: mensen die bovenop hun iPhone bijvoorbeeld ook een Apple Music- en een Apple TV Plus-abonnement hebben).

Welke app gebruik jij altijd voor videobellen? Laat het ons vooral even weten in de reacties! Nooit meer iets missen? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram.