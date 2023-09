Eigen emoji’s maken: het kan nu heel makkelijk Emoji Kitchen

Je hebt natuurlijk maar een beperkt aantal emoji’s die je kunt gebruiken. Maar met Emoji Kitchen maak je er in een handomdraai een heleboel bij.

Eigen emoji’s maken met Emoji Kitchen

Heb je ooit wel eens een specifieke emoji willen sturen, maar die was er niet? Bijvoorbeeld een taart als een cadeau of een walvis met een grinnend gezicht? Dan is dit nu je kans. Met de website Emoji Kitchen maak een hele reeks nieuwe emoji die je onder andere in je WhatsApp-gesprekken kunt plakken.

Het maken van een nieuwe emoji gaat heel makkelijk. Je surft naar de website van Emoji Kitchen op je iPhone, iPad of Mac. Vervolgens kies je aan de linkerkant één van de getoonde emoji’s. Daarna selecteer je aan de rechterkant ook een emoji. In het midden verschijnt vervolgens een combinatie van de twee gekozen emoji’s.

Kies je bijvoorbeeld links de beer en rechts de pinguïn? Dan krijg je in het midden een beer in een strak pak te zien. Kies je links de ananas en rechts de koala? Dan krijg je een koala met een hoed gevuld met fruit. Het staat je vrij om te experimenteren. Pas wel op: je krijgt soms hele maffe combinaties!

Nieuwe emoji’s in iOS 17

Er is meer goed nieuws voor emoji-liefhebbers. Er komen sowieso weer een reeks nieuwe emoticons naar je iPhone! Met iOS 17 verschijnen er maar liefst 108 nieuwe emoji’s. Dit zijn compleet nieuwe plaatjes, maar ook uitbreidingen op bestaande varianten. Zo worden er nieuwe familiesamenstellingen en huidskleuren toegevoegd in Emoji 15.1, dat is de versie van de nieuwe update.

Van de 108 nieuwe emoji’s die met iOS 17 op je iPhone verschijnen, zijn er slechts een paar volledig nieuw. De compleet nieuwe plaatjes zijn een horizontaal en verticaal schuddend hoofd, een feniks, een limoen, een bruine paddenstoel en een brekende ketting. Daarnaast komen er nieuwe familieportretten bij, waarin verschillende gezinssamenstellingen worden geïntroduceerd.

