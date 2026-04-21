Apple kondigt grootste verandering in 15 (!) jaar aan: Tim Cook stapt op

Er komen grote veranderingen aan bij Apple, want Tim Cook heeft aangekondigd te stoppen als CEO van het bedrijf. Dit wordt zijn opvolger!

Tim Cook stopt

Het wordt een bijzonder jaar voor Apple, want Tim Cook stopt na vijftien jaar als CEO van het bedrijf. In 2011 nam Tim Cook het stokje over van Steve Jobs, maar nu is het dus tijd voor de volgende stap. Onder leiding van Tim Cook is Apple enorm gegroeid. Het bedrijf heeft in die periode nieuwe producten uitgebreid als de Apple Watch, AirPods en de Apple Vision Pro. Verder introduceerde het bedrijf nieuwe diensten als Apple Pay, Apple TV en Apple Music.

Deze nieuwe producten en diensten zijn niet zonder succes, want de winst van Apple is verviervoudigd onder leiding van Tim Cook. De waarde van Apple is zelfs vertienvoudigd, waardoor Apple één van de waardevolste bedrijven ter wereld is geworden. Apple staat er dus goed voor, waardoor dit voor Tim Cook het moment is om te stoppen als CEO van het bedrijf. Dat doet hij niet direct, vanaf 1 september legt Tim Cook zijn taken bij Apple neer.

Opvolger is al bekend

Apple heeft de opvolger van Tim Cook al bekendgemaakt. Op 1 september neemt John Ternus de leiding bij Apple over. John Ternus is geen onbekende bij Apple, hij ging al in 2001 aan de slag bij Apple als expert op het gebied van hardware. In 2013 werd John Ternus benoemd tot vice-president op deze afdeling, sindsdien heeft hij steeds meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het bedrijf. Zo gaat hij al jaren over de hardware voor de iPhone en Apple Watch.

Dat gaat vanaf 1 september 2026 veranderen, want dan neemt John Ternus het stokje over van Tim Cook. Dat betekent de grootste verandering in vijftien jaar, waarbij de top van Apple opnieuw wordt ingedeeld. Tim Cook neemt overigens niet helemaal afscheid, hij blijft in dienst van Apple. De komende maanden zorgt hij voor een soepele overdracht, in september gaat Tim Cook aan de slag als uitvoerend voorzitter van Apple.

John Ternus.

Nog één WWDC

Het zijn voor Apple dus de laatste maanden met Tim Cook als CEO. Dat betekent dat we de topman bij nog (minimaal) één belangrijke presentatie zullen zien, want op 8 juni begint de WWDC 2026. Bij dat evenement presenteert Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar, waaronder iOS 27 en iPadOS 27. Het is de verwachting dat we bij deze presentatie zowel Tim Cook als John Ternus zullen zien, zoals bij eerdere evenementen ook het geval was.

In september neemt John Ternus de leiding officieel over van Tim Cook en dat wordt meteen een belangrijke maand voor het bedrijf. Apple presenteert dan de nieuwe iPhones van het jaar, waaronder de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Het is de verwachting dat John Ternus direct begint met een indrukwekkende aankondiging, want de compleet nieuwe iPhone Ultra verschijnt naar verluidt in september.